Woningen Slotermeerlaan maandenlang onbewoonbaar door brand

Woonzorg is bezig de schade in het A.H. Gerhardhuis te inventariseren en verwacht dat dit anderhalf tot twee maanden in beslag kan nemen. Dat komt mede doordat bedrijven tijdens de feestdagen minder goed bezet zijn, aldus de woningcorporatie. “Hierdoor is het helaas onmogelijk snel een plan van aanpak te maken en uit te voeren.”

Aan de 219 bewoners, voornamelijk studenten, vraagt Woonzorg om ‘voor langere periode onderdak te regelen’. Voor wie dat geen optie is, biedt de wooncorporatie de mogelijkheid om voorlopig te overnachten bij het Dutch Design Hotel Artemis aan het John M. Keynesplein.

Op dit moment maken 45 bewoners gebruik van dat aanbod, meldt Woonzorg. “We komen deze bewoners op deze manier extra tegemoet omdat zij volkomen onverwacht in deze nare omstandigheid terecht zijn gekomen.” Bewoners kunnen tot en met vrijdag 6 januari in het hotel verblijven. Daarna zullen ook zij eigen onderdak moeten regelen. Er staan enkele infosessies gepland om de situatie toe te lichten, meldt Woonzorg.

De brand brak zaterdag 24 december om 10.40 uur uit in de meterkast in het complex aan de Slotermeerlaan. Daarbij vielen geen gewonden. Naast de schade aan de elektriciteitsinstallatie, was er op de begane grond en eerste verdieping sprake van veel rookschade.