Woningen in Oost ontruimd na vondst grote hoeveelheid kwik in trappenhuis

De Insulindeweg in 2017. Beeld Eva Plevier

Iets voor 19.30 uur kregen hulpdiensten een melding binnen van een bewoner die het kwik aantrof. Volgens een brandweerwoordvoerder lagen kleine, zilveren kwikbolletjes door het trappenhuis verspreid.

Zeven bewoners die op dat moment in het pand aanwezig waren, werden direct geëvacueerd. Om te voorkomen dat zij in aanraking zouden komen met zeer giftige kwikdampen is een aantal via een ladderwagen naar beneden gehaald. Anderen die dat eng vonden, kregen maskers en speciale schoenen en gingen via het trappenhuis naar buiten. Geen van de bewoners had acute klachten als koorts, rillingen en kortademigheid, die bij blootstelling aan een hoge concentratie kwik voor kunnen komen.

RIVM

Het is nog niet duidelijk wanneer de in totaal negen bewoners terug kunnen. Eerst moet het kwik worden verwijderd en moeten de woningen gecontroleerd worden. De bolletjes zijn moeilijk te verwijderen omdat ze makkelijk kunnen wegrollen tussen kieren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt nog of en in welke woningen kwikdamp aanwezig is. Hoe het kwik in het trappenhuis terecht is gekomen, is nog onbekend.