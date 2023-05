Woningen in de kerk van Ransdorp? ‘Er zijn bewoners getrouwd in die kerk’

De voormalige Nederlands Hervormde kerk in Ransdorp. Beeld Mariet Dingemans

Er moet iets gebeuren met de voormalige Nederlands Hervormde kerk in Ransdorp. “Gemiddeld wordt de kerk maar een paar keer per maand gebruikt,” legt Stella van Heezik uit namens eigenaar Stadsherstel, die het monumentale gebouw in 2003 aankocht, grondig restaureerde en daarna aanbood als bijzondere locatie voor diners, recepties, lezingen, huwelijken en concerten. “Dat is echt te weinig om de kerk goed te kunnen onderhouden.”

Stadsherstel ziet de komst van een aantal appartementen in de voormalige kerk als een structurele oplossing voor de financiële problemen. “De inkomsten uit de zaalverhuur waren de afgelopen jaren al onvoldoende,” zegt Van Heezik. “De gestegen energiekosten maken het momenteel nog lastiger om de begroting rond te krijgen. En daar komt nog bij dat de kerk te kampen heeft met verzakking. Er moet een forse investering worden gedaan in een nieuwe fundering en maatregelen om het gebouw verder te verduurzamen.”

Weinig parkeerplaatsen

Van Heezik verwijst naar de Zaandijkerkerk in Zaanstad, die eerder met vergelijkbare problemen kampte. Sinds de hervormde kerk in de jaren zeventig afstand deed van het gebouw, fungeerde het achtereenvolgens als galerie, poppodium, yogaschool en plek om te lasergamen. In 2003 werd Stadsherstel eigenaar van het sterk verwaarloosde pand. Tijdens een grote opknapbeurt werden negen appartementen in de kerk gebouwd, waar sindsdien jongeren met een autistische beperking wonen.

Dat kan een voorbeeld zijn voor de kerk in Ransdorp. Maar alle opties zijn nog open, benadrukt Van Heezik. “We zoeken naar een functie waar vraag naar is. Maar het is ook een kwestie van wegstrepen. Verhuur aan een bedrijf of kantoor is geen optie: er zijn weinig parkeerplaatsen bij de kerk en we willen ook geen extra verkeer aantrekken. Hetzelfde geldt voor horeca of een andere publieksfunctie. Voor de komst van een aantal woningen zijn minder parkeerplaatsen nodig. We denken die aan de zijkant van de kerk kwijt te kunnen.”

Stompe toren

Stadsherstel heeft inmiddels gesproken met de bewoners van Ransdorp. “De reacties lopen uiteen,” vertelt Julia Scholten namens de dorpsraad over de bijeenkomst. “Er zijn bewoners die zijn getrouwd in de kerk of er een dierbare hebben begraven. Die mensen hebben een emotionele band met de kerk. Anderen kijken er met iets meer afstand naar. Maar voor de meeste bewoners geldt dat ze het belangrijk vinden dat de kerk in goede staat behouden blijft. De vraag is op welke manier dat het best kan gebeuren. Dat onderwerp staat nu op de agenda.”

Ook Stadsherstel geeft aan het gesprek met de Ransdorpers te willen voortzetten. “Er zijn nog geen uitgewerkte plannen. We willen eerst de mening van het dorp horen. En natuurlijk zullen we bij het maken van de plannen rekening houden met de monumentale onderdelen in het pand.” Hoewel de huidige kerk nog geen honderd jaar oud is, zijn bij de bouw in 1937 allerlei onderdelen uit eerdere kerken gebruikt, zoals de preekstoel en het doopbekken, die uit de zeventiende eeuw stammen. Bij de renovatie in 2006 kwamen onder de houten vloer eeuwenoude grafzerken tevoorschijn.

De geschiedenis gaat ver terug; in de twaalfde eeuw zouden er al kerkelijke activiteiten zijn geweest op deze plek. De markante stompe toren van Ransdorp herinnert aan de bloeiperiode in de zestiende eeuw, toen er een begin werd gemaakt met de bouw van een opvallend grote kerk. Geldgebrek maakte dat de toren nooit een spits kreeg. In 1715 ging de kerk in vlammen op na een blikseminslag. Een kleinere kerk werd tegen de toren aangebouwd. Sinds 2000 is het gebouw niet meer in gebruik als kerk.