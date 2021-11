Woningen doorzocht in Amsterdam en Zaandam in onderzoek naar mensenhandel

Beeld Joris van Gennip

Tijdens de onderzoeken werden geldhonden ingezet. Er is onder meer beslag gelegd op de drie woningen zelf, maar ook een auto, 100.000 euro aan contant geld, sieraden en (buitenlandse) bankpassen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De drie verdachten in de zaak zitten niet vast, maar worden door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van mensenhandel en valsheid in geschrifte via drie uitzendbureaus waar ze de leiding over hadden. Via de uitzendbureaus leverden ze personeel voor schoonmaakwerk en technische diensten in hotels in de regio Amsterdam. Het OM denkt dat met de criminele activiteiten 3 miljoen euro is verdiend.

De woningen behoren aan de verdachten toe en de doorzoekingen hadden ‘ook als doel om waardevolle voorwerpen en vermogen in beslag te nemen om dit wederrechtelijk verkregen voordeel teniet te doen’, aldus het OM.