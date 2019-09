Woningeigenaren: ons huis is gestolen door de aannemer

Rivierenbuurt, Rijnstraat. Beeld Eva Plevier

Het gaat om een woning in de Grevelingenstraat in de Rivierenbuurt. Cyril Vink en zijn oom kochten de woning met de bedoeling die te laten opknappen en er Vink en zijn gezin te laten wonen. Via via kregen ze de naam door van aannemer McCarthy die geknipt zou zijn voor deze klus, zegt Vink. “Hij zou ook de vergunning voor de verbouwing aanvragen. Het duurde allemaal oeverloos lang, maar na een half jaar konden in februari de werkzaamheden beginnen. Inmiddels is nu het einde van de verbouwing nog lang niet in zicht, de woning is aan de achterkant nog open.”

Drie weken geleden gingen Vink en zijn oom kijken naar de vorderingen. “Er was weer bijna niets gedaan. Toen we weggingen kwamen we er later achter dat mijn oom zijn leesbril was vergeten, maar eenmaal terug bleken onze sleutels niet te passen: ze hadden de sloten vervangen. Vandaar dat iedere keer als we langskwamen de deur open stond.”

Bouwvakkers

De politie kwam er uiteindelijk bij, maar die konden niets doen, zeiden ze tegen Vink en zijn oom. “De woning is eigendom van mijn oom, maar ik sta er niet ingeschreven want er werd nog verbouwd, we woonden er nog niet. De politie is heel even snel binnen geweest, maar zij zeiden dat het huis bewoond is en ze om die reden niets kunnen doen. Ons huis is gewoon gestolen. De mensen die daar binnen zaten, zijn dezelfde mensen die er als bouwvakker hebben gewerkt voor mijn aannemer. Hij heeft ze in ons huis gezet.”

Het contract met de aannemer is inmiddels ontbonden door Vink, maar daarmee heeft hij het huis nog niet terug. “Je hebt in deze stad geen rechten als eigenaar van een woning, we zullen het via de rechter moeten spelen, maar daar gaan maanden overheen voordat we ze uit ons huis hebben. Het Openbaar Ministerie moet een spoedontruiming gelasten, maar daarvoor moet ik een lange en kostbare juridische procedure in. Later ontdekten wij dat McCarthy in het verleden bij een waslijst aan onfrisse zaken is betrokken. Ik wil voorkomen dat andere Amsterdammers dit ook overkomt.”

De aannemer weigert ieder commentaar en verwijst naar zijn advocaat Jeroen Spoor. Die zegt dat er sprake is van een overzichtelijk zakelijk geschil, ‘niet interessant voor de krant’. “Mijn cliënt heeft een prijs afgesproken voor de werkzaamheden en hij krijgt zijn rekening niet betaald. Dit gaat puur om geld. Als Vink zegt dat het anders is, dan liegt hij, het hele verhaal is verzonnen.”

Huurovereenkomst

Volgens Spoor is een van de mensen die nu in de woning bivakkeren inderdaad een van de bouwvakkers die door de aannemer is ingezet. “Maar deze meneer is geen onbekende van Vink zelf: hij heeft eerder persoonlijk een schriftelijke huurovereenkomst voor een andere woning gesloten met deze man, hij is nota bene door Vink in een huurcontract gezet.”

Volgens Vink worden nu alle middelen tegen hem ingezet. “Ik heb 77.000 euro betaald, terwijl het werk niet af is. Dat tarief was afgesproken, dan kan je niet ineens nog de btw aan ons gaan doorberekenen en daarna je eigen mensen erin zetten. Het is ons huis, maar het is wel vogelvrij.”