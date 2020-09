Woningeigenaren en ambtenaren draaien op voor financiële gevolgen coronacrisis

- Beeld ANP

De Amsterdamse coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de verdeling van de financiële pijn van de coronacrisis. Een deel komt via lastenverhogingen terecht bij Amsterdammers en bezoekers aan de stad.

De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat voor alle huizenbezitters omhoog. Voor de gemeente levert dit 36 miljoen extra per jaar op, waarmee de inkomsten uit ozb zo’n 20 procent stijgen. Op zondagen wordt in De Pijp en rond het Museumplein betaald parkeren ingevoerd. De prijs van een tweede parkeervergunning gaat omhoog. Pittige bezuinigingen in de zorg, zoals een versobering van het aanvullend vervoer voor senioren en de noodopvang voor dakloze gezinnen, leveren de komende jaren ook tientallen miljoenen op.

De ingrepen zijn nodig omdat de uitbraak van corona de stad ongekend hard treft. In enkele maanden is het begrotingstekort geëxplodeerd; het loopt op tot ruim 200 miljoen euro aan het eind van dit jaar. En vanaf 2021 tot 2023 is volgens de coalitiepartijen zo'n 200 miljoen euro per jaar nodig om tekorten weg te werken en de effecten van corona, zoals werkloosheid, te bestrijden.

Toeristenbelasting

De Amsterdamse economie draait immers voor een belangrijk deel op bezoekers, die door de corona-uitbraak wegblijven. Hierdoor loopt de gemeente veel toeristenbelasting, parkeerinkomsten en dividenden van bijvoorbeeld Schiphol mis. Slechts een deel van de onkosten, zoals die voor de GGD, wordt gecompenseerd door de rijksoverheid, de rest moet Amsterdam zelf bij elkaar sprokkelen

Om de misgelopen inkomsten van dit jaar te compenseren, worden de erfpachtreserves gebruikt, en de rentebuffer van de gemeente. De afkoopsommen die huizenbezitters hebben betaald voor hun erfpacht, waren eigenlijk bedoeld om de stadsschuld van ruim 5 miljard euro verder af te lossen, maar die ambitie wordt losgelaten. ‘In het licht van de huidige crisis achten wij het aanvaardbaar om de afkoopsommen in te zetten als voeding voor de algemene reserve om daarmee de economische schok te kunnen opvangen,’ schrijven de coalitiepartijen in hun akkoord. Voor de komende jaren zijn belastingverhogingen en bezuinigingen nodig.

Vanaf 2021 gaan onder meer de politieke ambities van de progressieve vier collegepartijen, die in 2018 een akkoord sloten, deels overboord. Democratisering, buurtbudgetten, opvang van statushouders, de Top 600 van criminele jongeren, armoederegelingen, de energietransitie, eenzaamheidsbestrijding en onderwijsprogramma’s moeten allemaal miljoenen euro’s inleveren of worden helemaal geschrapt.

Ambtenaren

Ook zullen wethouders voor miljoenen op hun eigen beleidsprogramma’s bezuinigen. Dat levert naar verwachting minder werk op voor ambtenaren, en dus een afslanking van het apparaat. Daarbovenop gaan ambtenaren veel meer thuiswerken, zodat de stad minder geld kwijt is aan bureaus en kantoorgebouwen. Het zou gaan om een ‘drastische verandering’ voor de ruim 15.000 gemeenteambtenaren.

De coalitiepartijen kiezen ervoor om meer te bezuinigen dan nodig is, zodat zij in de toekomst minder afhankelijk zijn van toeristenbelasting. Ook wordt 10 miljoen euro per jaar gebruikt om ondernemers lastenverlichting te geven.

Via een herstelpakket gaat Amsterdam een poging doen om de coronacrisis een positieve wending te geven. Hiervoor wordt bijna 100 miljoen uit het klimaatfonds gehaald. Dit geld gaat onder meer naar zogenoemde banenmotoren, werkprojecten die jaarlijks meer dan duizend arbeidsplaatsen moeten opleveren in de verduurzaming van de stad.

Ook het versneld wegwerken van achterstallig onderhoud moet extra banen opleveren. De coalitiepartijen beloven dat zij het reservefonds voor het herstel van kades en bruggen niet zullen gebruiken om financiële gaten te dichten.