Woningdelen: zorgen over huizenopkopers in Zuidoost, Buitenveldert en op IJburg

Ook bewoners van IJburg maken zich zorgen om verkamering in hun buurt. Beeld ANP

Woningdelen is ook geland op IJburg. Bewoners van Steigereiland ervaren hoe beleggers toeslaan door gezinswoningen op te kopen, te verbouwen tot kleinere appartementen, en die te verhuren aan groepen. “De afgelopen maanden zijn negen tot tien huizen gekocht en gesplitst,” zegt buurtbewoner Henk-Jan Engelhardt. Gezinnen vertrekken en daar komen groepen, veelal tijdelijke, huurders voor terug.

Omwonenden ervaren overlast: rotzooi voor de deur, af- en aanrijden van auto’s, lawaai en tuinen die worden volgebouwd. “Het karakter van de buurt verandert.” Onlangs hebben vijftig huishoudens bezwaar aangetekend tegen vergunningen om nog twee huizen te splitsen in kleinere eenheden. De buurtbewoners hebben zich inmiddels verenigd en hopen de gemeenteraad ervan te overtuigen de regels aan te scherpen.

Vergunning nodig

Buy-to-let, waarbij beleggers woningen opkopen om te verhuren, is een groeiend fenomeen in de stad. Volgens De Nederlandsche Bank komt inmiddels 1 op de 5 verkochte woningen in handen van een commerciële partij. Het Planbureau voor de Leefomgeving bracht vorige week nieuw onderzoek uit, waaruit blijkt dat niet alleen koopstarters worden overboden door beleggers, maar ook hogere inkomens.

Dit komt doordat de beleggingswaarde van Amsterdamse huizen veel hoger is dan de maximale hypotheek die huizenzoekers kunnen sluiten. Die zijn dus kansloos. De gemeente probeert woningdelen aan banden te leggen en heeft sinds april grenzen gesteld. Partijen hebben een vergunning nodig om een huis te mogen verkameren.

Bovengrens

Amsterdam geeft per wijk een maximaal aantal vergunningen af. Inmiddels is deze bovengrens in twaalf wijken bereikt, vooral in Zuid en West. “Maar dit betekent ook dat in 87 wijken nog ruimte is,” concludeerde Erik Flenthe (SP) in het raadsdebat over deze cijfers. In die wijken zien Amsterdammers hoe de verkamering gewoon doorgaat.

Bewoners in Noord en Nieuw-West trokken al aan de bel. Nu sluiten de IJburgers zich hierbij aan en ook in Buitenveldert ervaren bewoners dat hun wijk aan de beurt is. Rijtjeshuizen worden daar verbouwd en gesplitst in 6, 7 en soms zelfs 8 kamers voor de verhuur. Tom Leenders (PvdA) voegt Zuidoost toe aan deze lijst. “Ik ben daar gaan kijken en ben flink geschrokken van de overlast die bewoners ervaren door de verkamering.”

Jongeren

De gemeente voert in dit dossier een balanceeract uit. Woningdelen gaat weliswaar ten koste van koophuizen, maar levert wel extra kamers op, veelal voor jongeren. Vorig jaar protesteerden studenten en starters juist tegen strengere regels, omdat ze bang zijn hun huis te verliezen.

“Voor de invoering van deze regels was de onrust groot en nu eigenlijk nog steeds,” aldus wethouder Laurens Ivens. “Het wordt spannend.” De ChristenUnie pleit voor differentiatie. Nu gelden voor alle wijken dezelfde quota, maar raadslid Gerjan van den Heuvel vindt dat de gemeente moet kijken naar de samenstelling van de buurten en de type huizen. Flentge (SP) wil de regels verder aanscherpen. “Sommige wijken zijn erg gewild bij beleggers en daardoor kwetsbaar.”