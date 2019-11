Woningcorporaties stoppen met verhuur aan groepen jongeren

Beeld ANP

De nieuwe regels die het gemeentebestuur instelt, maken dit onmogelijk. Dit zei Egbert de Vries, voorzitter van de koepel van Amsterdamse woningbouwcorporaties AFWC, woensdagochtend in de gemeenteraad. De corporaties verhuren nu enkele honderden woningen in de vrije sector aan groepen die de woning delen. Daar komen geen nieuwe gevallen meer bij, aldus De Vries. Voor bestaande contracten geldt een uitsterfbeleid, al kan De Vries niet uitsluiten dat corporaties huurders op straat moeten te zetten. “We streven er naar om dit niet te doen.”

De corporaties hebben een paar jaar geleden deze zogenoemde friendscontracten ingevoerd, vernoemd naar de bekende serie over een groep samenwonende studenten in New York. Deze contracten moesten een flexibele oplossing zijn voor mensen die in Amsterdam willen wonen en samen de huur opbrengen. Ze delen een woning.

‘Verkameren’

De gemeente wil volgens De Vries dat corporaties de woningen voortaan ‘verkameren’, dat willen zeggen dat ze worden opgedeeld in een kamer per bewoner. “Wij willen dat helemaal niet,” zegt De Vries. “Als we dat huis daarna aan een gezin willen verhuren, moeten we de verbouwing weer ongedaan maken.”

De nieuwe regels die de gemeente wil invoeren in de huisvestingsverordening roepen veel weerstand op in de stad. Woensdagochtend kwamen tientallen insprekers naar de Stopera om hun zegje te doen, wat leidde tot lange rijen voor de tassen- en jassencontroles. De vergadering begon hierdoor bijna een uur te laat.

Studenten komen in actie tegen de nieuwe regels, omdat ze bang zijn dat ze op straat komen te staan. De gemeente wil dat beleggers die een huis kopen en dat opdelen in verschillende kamers hiervoor een vergunning aanvragen. Meestal verhuren ze de kamers aan studenten of jonge werkenden. “Huiseigenaren die geen vergunning willen aanvragen kunnen studenten op straat zetten,” aldus studentenbond ASVA.

Een online-petitie van studentenorganisaties is meer dan drieduizend keer ondertekend. Studenten kondigden verdere acties aan. Eén inspreker vertelde negentig voorbeelden te kennen van studenten die al op straat zijn gezet. “Wij willen ook in deze stad blijven wonen.”

Ook beleggers kondigen aan te stoppen met de verhuur aan groepen, zoals studenten. Volgens belangenbehartiger VastgoedBelang is dit niet meer rendabel.

De gemeente wil met deze nieuwe regels voorkomen dat beleggers hun woningen verhuren aan te grote groepen en hun huurders te hoge huren opleggen, zoals veelvuldig gebeurt in de stad. Er waren ook insprekers die klaagden over deze ontwikkeling. Bewoners van een flat in Nieuw-West vertelden dat beleggers huizen opkopen en verhuren aan groepen die overlast veroorzaken. Deze constructie is verboden in de huisregels. “Voor ons is het moeilijk dit te handhaven,” zei de bewoner. “Want het gaat om enorme financiële belangen. Zelfs geweld wordt niet geschuwd.”

Onder de insprekers waren ook veel houders van een Bed&Breakfast in de stad. De gemeente wil dit reguleren, omdat veel woningen op deze manier commercieel worden uitgebaat. Diverse B&B-houders vrezen dat ze op termijn moeten stoppen. De insprekers gaven aan dat hun B&B inmiddels is uitgegroeid tot een onmisbare aanvulling op hun inkomen, broodnodig om in de stad te kunnen blijven wonen.

Woensdagavond debatteert de gemeenteraad over de nieuwe regels.