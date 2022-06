Woningcorporaties leverden wederom te weinig woningen op in 2021

De nieuwe woonwijk Amstelkwartier, in Oost. Beeld Mariette Carstens/Hollandse Hoogte

In totaal leverden de Amsterdamse corporaties 1930 sociale huurwoningen, 70 woningen in het middensegment en 184 koopwoningen op. Daarmee is het aantal opgeleverde sociale huurwoningen veel hoger dan in 2020: toen bleef de teller steken op 1372. Anne-Jo Visser, directeur van de AFWC is trots. “Onze corporaties hebben na jaren een belangrijk keerpunt bereikt.”

In 2021 hebben de corporaties voor 2450 nieuwe woningen de schop in de grond gestoken – die niet allemaal in dat jaar werden opgeleverd – waarvan 1449 in het sociale segment vallen. “Het is voor het eerst in lange tijd dat het aantal woningen van corporaties in Amsterdam is gegroeid,” aldus Visser.

Gebroken beloftes

Toch kunnen er kritische kanttekeningen worden geplaatst bij het hosannabericht van de AFWC. De woningcorporaties hadden met de gemeente afgesproken dat ze jaarlijks 2500 sociale woningen zouden bouwen. Deze afspraak zijn ze niet nagekomen. De corporaties leggen de verantwoordelijkheid bij derden: zijzelf willen het bouwtempo graag verhogen, maar ‘zijn daarvoor ook afhankelijk van de snelheid waarmee definitieve vergunningen worden verleend, van het aantal beschikbare locaties om te bouwen en van de mogelijkheden en prijzen van bouwbedrijven’.

Van de 1930 opgeleverde sociale huurwoningen moeten er daarnaast ook 1311 woningen worden afgetrokken die uit dit segment verdwenen. Zo werden er 868 woningen verkocht, 156 gesloopt en 287 geliberaliseerd, waarmee de huurprijs van de woningen boven de 752 euro uitkwam. Het totale aantal sociale huurwoningen nam in 2021 dus toe met 619.

Daarmee verbreekt AFWC voor de tweede maal op rij de belofte dat de corporaties de sociale woningvoorraad tot en met 2023 met 750 woningen per jaar laten groeien. Het aantal verkochte sociale huurwoningen is in vergelijkingen met 2020 ook toegenomen, van 632 naar 868.

Wethouders benadrukken ‘trendbreuk’

Toenmalig wethouder Wonen Laurens Ivens noemde de afspraken die in 2019 zijn gemaakt een ‘trendbreuk’, maar de gehoopte koersverandering is dus niet waargemaakt. In het vorige maand gesloten coalitieakkoord schrijven PvdA, GroenLinks en D66 te verwachten dat woningcorporaties zich eraan ‘committeren dat er geen sociale woningen worden verkocht tenzij er evident meer voor worden teruggebouwd’. De gemeente blaft, maar hoe kan ze ook bijten?

Wethouder Volkshuisvesting Zita Pels stelt dat ze de corporaties op regelmatige basis spreekt over gemaakte afspraken, maar gaat niet in op de niet-nagekomen afspraken of hoe ze dit in de toekomst wil voorkomen. Na de zomer komt er een raadsbrief over de samenwerkingsafspraken, waarin het college uiteenzet hoe het naar de resultaten van 2021 kijkt. ‘Ondertussen blijft de inzet van gemeente en corporaties, in samenwerking met de huurderskoepels, onverminderd groot om ervoor te zorgen dat Amsterdammers betaalbaar, goed en duurzaam kunnen wonen.’

Krimp sociale sector

Het afgelopen decennium is het aantal sociale huurwoningen als deel van de totale woonvoorraad gekrompen. In 2013 was nog 59 procent sociale huur, een aandeel dat in 2019 was gekrompen tot 51 procent. In 2021 dook de voorraad onder de 50 procent: 48 procent van de woonvoorraad is sociale huur, waarvan 37 procent eigendom is van woningcorporaties. Tegelijk met de krimp van de sociale sector is het aandeel van particuliere vrije sectorwoningen sterk gestegen: van 11 procent in 2017 naar 19 procent in 2021.