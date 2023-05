Woningcorporaties beloven duizenden nieuwe sociale huurwoningen, maar gaan ook verkopen en slopen

Nieuwbouw op Oostenburg. Beeld Kim van Dam/ANP

In vier jaar tijd willen de negen Amsterdamse woningcorporaties 10.968 sociale huurwoningen bouwen. Tegelijkertijd worden er in dezelfde periode 3455 sociale woningen verkocht, zo’n 3000 woningen gesloopt en 1193 vrijgegeven voor de vrije sector. Aan het eind van de rit levert dat 3241 sociale huurwoningen extra op.

Dat staat in de dinsdag door de woningcorporaties gepresenteerde woonplannen voor de periode 2024 tot en met 2027. Naast de bouw van sociale huur worden er in dezelfde periode 1321 middenhuurwoningen (tot maximaal 1131 euro per maand) opgeleverd.

Controversiële verkoop

De bouwambitie sluit aan bij de wens van collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 om de sociale huurvoorraad te doen groeien en middenhuurwoningen te stimuleren, maar in tegenstelling tot wat het stadsbestuur wil moeten óók sociale huurwoningen verkocht worden.

Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) sprak onlangs nog haar wens uit dat corporaties ‘zeer terughoudend’ moeten zijn met de verkoop en voortaan vooraf toestemming vragen. Aanleiding daarvoor was onder meer de geplande verkoop van 140 sociale huurwoningen bij het Entrepotdok door woningcorporatie De Alliantie. Onder druk van de politiek werd deze verkoop tijdelijk stopgezet.

Toestemming vragen

In de nu op tafel liggende plannen van de corporaties stellen de corporaties dat de controversiële verkoop nodig is om te kunnen investeren in nieuwbouw en om huidige woningen te kunnen verduurzamen.

“En wat betreft toestemming vragen: dat doen particuliere verhuurders ook niet,” zegt een woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) bij navraag. “Terwijl die veel meer sociale huurwoningen verkopen dan corporaties.”

De bouwplannen zijn volgens de corporaties niet in steen gebeiteld door onvoorspelbare marktontwikkelingen. Gestegen rentes zetten de bouwambities onder druk en daarnaast wordt gewezen op een dreigend tekort aan bouwlocaties.

Woningcorporaties haalden de afgelopen jaren hun streefgetallen wat betreft de bouw van extra woningen niet. In de periode van 2020 tot en met 2023 werd gemikt op een groei van in totaal 3000 sociale huurwoningen, maar het lukte tot nu toe slechts om de sociale huurvoorraad met een paar honderd woningen te laten groeien.

In combinatie met gebrekkige doorstroom en de vele gemeentelijke voorrangsregelingen (o.a. voor jongeren, statushouders, medisch urgenten en leraren) leidde het er in 2021 toe dat van de toen 7000 vrijgekomen sociale huurwoningen slechts 23 werden aangeboden aan mensen zonder aanspraak op een regeling.

Geld voor verduurzaming

Naast de bouw van woningen trekken de corporaties flink de portemonnee voor verbeteringen bij bestaande woningen. De komende jaren wordt 2,5 miljard euro geïnvesteerd, 845 miljoen euro meer dan de afgelopen vier jaar.

Dat geld is onder meer bestemd voor snellere verduurzaming. Corporaties liepen de afgelopen jaren achter wat betreft CO 2 -reductie ten opzichte van eerder gemaakte afspraken. De ambitie is nu om in totaal 30.000 huurwoningen te verduurzamen voor 2030.

De grootste inzet gaat naar de renovatie van complexen en het verbeteren van woningen met de slechtste energielabels. Dat moet ook omdat volgens landelijke afspraken alle woningen met een E-,F- of G-label niet meer verhuurd mogen worden vanaf 2030.

Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Van de 32.461 woningen met een slecht energielabel, denken de corporaties er eind 2027 14.670 te hebben verbeterd, waarmee in drie jaar tijd nog bijna 18.000 woningen verduurzaamd moeten worden.

Zorgen over het tempo

Mede door het gebrek aan personeel zegt de AFWC op dit moment niet meer te kunnen doen. Ook rond de ambitie van de stad om aardgasvrij te zijn in 2040 hebben de corporaties zorgen ‘over het tempo waarop we dit kunnen realiseren’.

De woningcorporaties bezitten in totaal ruim 186.000 woningen. Met de plannen laten de Amsterdamse corporaties volgens AFWC-directeur Anne-Jo Visser zien vol in te zetten op betaalbaar en goed wonen. “Het zijn ambitieuze, maar haalbare plannen.”

De komende maanden worden deze plannen naast de al eerder door woonwethouders Zita Pels en Reinier van Dantzig (Woningbouw) gepresenteerde woonvisies gelegd. Onderhandelingen moeten nog voor het eind van dit jaar leiden tot nieuwe gezamenlijke afspraken, die voor vier jaar gaan gelden.