Woningcorporatie dreigt gedupeerde toeslagenaffaire uit huis te zetten

De vrouw, die twee kinderen van 16 en 2 heeft, werd door de Belastingdienst onterecht als fraudeur bestempeld. Ze betaalde bijna 60.000 euro terug maar heeft nog een ‘schuld’ van zo’n 25.000 euro open staan. Omdat haar inkomen deels wordt ingehouden moet ze rondkomen van een minimuminkomen. “Jarenlang hield ik het hoofd boven water, maar nu lukt dat niet meer,” zegt de vrouw, die anoniem wil blijven.

Zo’n 1700 Amsterdamse ouders zijn slachtoffer van het agressieve antifraudebeleid van de Belastingsdienst. Wethouder Marjolein Moorman waarschuwde eerder dat het gevaar bestaat dat deze gezinnen door gebrek aan hulp verder in de problemen komen. “Als zij een schuld hebben opgebouwd omdat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag heeft teruggevorderd, leidt dat vaak ook tot andere betalingsachterstanden.”

Humaan incassobeleid

Veel ouders zijn bang om bij de overheid aan te kloppen voor hulp, zegt gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond. Hij staat drie slachtoffers van de toeslagenaffaire bij die volgens hem door woningcorporaties gedreigd worden met uithuiszetting. “Ik roep alle corporaties op zich achter de oren te krabben,” zegt Zuurmond. “Voer een humaan incassobeleid en houd rekening met verhalen van mensen die buiten hun schuld in de problemen zitten.”

Deze vrouw, die in de regio Amsterdam woont, loopt twee maanden huur achter. “Dat was 1200 euro,” zegt ze, “maar omdat ik niet binnen 14 dagen kon betalen is dat opgelopen tot 3500 euro.” Ze heeft de woningcorporatie verteld dat ze een gedupeerde van de toeslagenaffaire is. “Ze hadden daar geen enkel begrip voor. Ik wil wel betalen, maar ik heb het geld niet. Zo kom ik er nooit vanaf.”

De woningcorporatie dreigt haar nu voor de rechter te slepen om haar uit huis te zetten. De vrouw heeft waarschijnlijk recht op de 30.000 euro die de overheid alle gedupeerde ouders beloofde voor 1 mei over te maken, maar dat komt voor haar mogelijk te laat. Ze heeft vooralsnog 750 euro van de overheid ontvangen.

Ombudsman Zuurmond hoopt een rechtsgang af te wenden en is in gesprek met de woningcorporatie.

‘Alles op alles’

Woordvoerder Berthilde Lammertink van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties zegt dat Amsterdamse corporaties ‘alles op alles zetten om mensen met schulden te helpen’. “Voor gedupeerden van de toeslagenaffaire geldt hetzelfde beleid als bij alle andere mensen met schulden.”

“We proberen samen met de gemeente en hulporganisaties ontruimingen te voorkomen en schulden te saneren. Belangrijk is dat mensen meewerken aan het zoeken naar een oplossing en op tijd hulp zoeken bij de schuldhulpverlening.”

De naam van de anonieme vrouw in dit artikel is bekend bij de redactie.

Toeslagenaffaire De ouders die slachtoffer zijn geworden van de harde aanpak bij de kinderopvangtoeslag is ‘ongekend onrecht’ aangedaan, oordeelde de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag onlangs in haar eindverslag. De toeslagen van een grote groep ouders werden stilgezet toen zij het predicaat ‘opzet of grove schuld’ kregen. Ze kregen geen normale betaalregeling, dus ze moesten enorme bedragen snel terugbetalen. De ‘grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden’ en ouders hebben jarenlang ‘geen schijn van kans’ gehad, aldus de commissie. Alle gedupeerde ouders krijgen binnen vier maanden in elk geval 30.000 euro, bepaalde het kabinet vorige week. Ouders die recht hebben op meer geld, blijven daarvoor in aanmerking komen.