Woningcorporatie aansprakelijk voor CO-vergiftiging huurder

De huurder woont in een woning op de begane grond van een appartementencomplex. Toen de man in januari 2013 terugkwam van vakantie zette hij de verwarming aan, maar die deed het niet. Het vroor buiten.



Om de woning te verwarmen zette de huurder vervolgens de oven en het gasfornuis even kort aan. Enkele uren later vond zijn dochter hem in de slaapkamer, bewusteloos.



Herseninfarct

Met een koolmonoxidevergiftiging en herseninfarct werd de man in coma naar het ziekenhuis gebracht. Zijn hondje was toen al overleden.



Uit onderzoek achteraf blijkt dat door de vakantie van de man de verwarming lange tijd had uitgestaan. De cv-installatie was aangesloten op een gemeenschappelijk afvoerkanaal aan de buitenkant van het pand.



Omdat de bovenburen wel stookten kwam er condenswater vrij, waardoor er ijs kon ontstaan in de afvoer van de onderste cv-installatie. Door het ijs werd de afvoer geblokkeerd, zodat er een sterk verhoogde concentratie van koolmonoxide vrijkwam in de woning.



Overeenkomst

Toen de man na bijna twee maanden in een verpleeghuis weer naar huis mocht, wilde hij naar een andere woning verhuizen. Toen dat niet mogelijk bleek kreeg hij een andere cv-ketel van De Key aangeboden op voorwaarde dat hij geen juridische actie tegen de woningcorporatie zou ondernemen.



De man tekende. Hij lag toen nog in een verpleeghuis onder invloed van medicijnen en was bang om naar zijn oude woning terug te gaan. Zijn dochter had een dag eerder al tegen De Key verklaard niet akkoord te gaan met de overeenkomst.



Toen in 2015 opnieuwe verhoogde concentraties van koolmonoxide gemeten werden in de woning stapte de huurder alsnog naar de rechter om De Key aansprakelijk te stellen voor het eerdere ongeluk.



Misbruik

De rechter gaf de man gelijk en oordeelde afgelopen week dat De Key misbruik maakte van de omstandigheden waaronder de man tekende. Hij verklaarde de overeenkomst nietig en stelde De Key aansprakelijk voor de schade die de huurder heeft geleden als gevolg van de koolmonoxidevergiftiging.



Bovendien adviseerde de rechter om een oplossing te zoeken voor alle woningen die op de begane grond liggen maar de afvoer delen op een uitpandig gemeenschappelijk afvoerkanaal om dit soort ernstige ongelukken in de toekomst te voorkomen.



Lees ook: Zo voorkom je koolmonoxide in huis