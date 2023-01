Woningbrand aan Laanweg Amsterdam-Noord vermoedelijk aangestoken: ‘Iedereen is zich rot geschrokken’

De woning aan de Laanweg in Noord raakte door de brand zwaar beschadigd. Beeld Dingena Mol

De brand ontstond rond 23.35 toen een tegen de woning geparkeerde scooter vlam vatte; de vlammen sloegen vervolgens over naar het woonhuis, aldus de brandweer. Toen de hulpdiensten arriveerden kwam er veel rook uit de woning en stond de gehele straat blauw, meldt de politie.

Rudie Hooghiemstra (52), die ook aan de Laanweg woont, hoorde dinsdagavond geschreeuw. “‘Help, help,’ hoorde ik. Ik ging kijken en het was de 21-jarige zoon van het gezin, zijn moeder was niet thuis. Er was allemaal paniek, iedereen is zich rot geschrokken.”

De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning in kwestie en omliggende woningen flinke schade opliepen. Ook Hooghiemstra spreekt van een scooter in de achtertuin van het huis die met spiritus in brand zou zijn gestoken, waarna de vlammen door de wind oversloegen naar het huis.

De hele achtergevel van het huis is zwartgeblakerd, de ramen zijn gesprongen en ook de schutting is geblakerd.

Ook het huis van de buren is grotendeels zwartgeblakerd. Deze buurman wil echter niet reageren: “We hebben veel rookschade, maar verder wil ik me er niet over uitlaten.”

Rotgeschrokken

De politie verrichtte onderzoek en kwam daarbij een 31-jarige man uit de gemeente Medemblik op het spoor. De verdachte werd rond 05.00 uur in zijn woning aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hoe de brand exact is ontstaan en wat de rol van de verdachte is, wordt nog onderzocht.

Hooghiemstra ontfermde zich over de 21-jarige zoon van het gezin. “ Ik heb die jongen nog proberen te troosten. Ik zei nog: kom maar bij mij slapen, want waar moet hij nou overnachten. Bij die ex kan het niet.” Met ‘die ex’ doelt Hooghiemstra op de ex-partner van de bewoonster van het huis. Hij zou volgens buurtbewoners de brand hebben aangestoken.

De politie wil niet bevestigen dat het om de ex-partner van de vrouw gaat.

Veel impact

Ook buurtbewoner Henk hoorde brandweer in zijn straat en ging kijken. “De vlammen sloegen uit het huis, het was echt een verschrikkelijke brand.”

Hij woont al 35 jaar in de straat en de moeder volgens hem ook al ruim twintig. “Als zoiets je overkomt, is dat als volwassene al vreselijk, maar op een kind heeft het nog meer impact. Zeker als je begrijpt dat het tegen je moeder is gericht. En voor haar is het ook vreselijk. Je wilt je kind toch beschermen.”

De moeder en zoon kent hij goed. “Ze hadden jarenlang een hondje, dus dan kom je elkaar in het park tegen. Het zijn hele aardige mensen. Die ex ken ik niet, ik ken alleen zijn gezicht.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.