Woningbouw stokt door torenhoge grondprijzen en strenge gemeente-eisen, zegt grootste ontwikkelaar van de stad

Torenhoge bouwkosten, stijgende rente, stikstofproblematiek én de wildgroei aan bouweisen van de gemeente Amsterdam brengt de woningbouw knarsend tot stilstand, zegt de grootste ontwikkelaar van de stad, G&S&.

Ben je ruim twee decennia op weg om een nieuwe stadswijk te bouwen op het NDSM-terrein, gooit de gemeente zonder overleg een stok tussen de spaken. Tussen de huizen, bedrijven en cultuurinstellingen moet een sekscentrum komen.

Onder aanvoering van G&S&, de grootste projectontwikkelaar van Amsterdam, maakten deze week 16 vastgoedpartijen, bedrijven, cultuurinstellingen, scholen en bewoners formeel bezwaar tegen de komst van een ‘erotisch centrum’ op NDSM.

Het was meteen de eerste keer dat G&S& zich aan het grote publiek toonde na een fusie in februari onder de vlag van eigenaar VolkerWessels, het tweede bouw- en vastgoedconcern van ons land. Het gaat om projectontwikkelaar G&S, dat 50 jaar geleden in ‘de Bijlmer’ aan de kribbe stond van kantorenwalhalla Bullewijk en zo ongeveer alle wolkenkrabbers in het hart van de Zuidas plantte, en BMB dat met voorgangers in 30 jaar duizenden woningen en bijbehorende voorzieningen in de Randstad neerzette.

Samengaan was nodig, zeggen directeuren Diko Ruit en Dennis van de Ven. In nieuwbouwwijken raken door ruimtegebrek wonen en werken nauw verweven en dan helpt expertise in beide. Wat ook meetelde: de stijgende rente, torenhoge kosten voor bouwmaterialen en personeelstekorten bij aannemers.

Zware eisen aan woningbouw

Bouwen in Amsterdam blijkt daarbij de grootste van alle uitdagingen. De grondprijzen die de hoofdstad voor nieuwbouwprojecten vraagt, stammen volgens veel projectontwikkelaars uit een voorbije tijd zonder nijpende woningnood en een overdaad aan lege kantoren.

Tegelijkertijd stelt de gemeente zware eisen aan woningbouw. Zo moet in principe minstens 40 procent van de huizen sociale huur zijn. Ook gelden soms tot in detail aangescherpte ‘kwaliteitsvoorwaarden’ als minimaal woonoppervlak, extra voorzieningen en uitstraling.

“Bouwplannen met allerlei eisen en voorwaarden opzadelen is prachtig,” zegt Ruit. “Maar het moet commercieel wel uitkomen. Onze grootste uitdaging in Amsterdam zijn de kosten voor erfpacht, die door de gemeente heel hoog wordt gehouden.”

Bouwwethouder Reinier van Dantzig kondigde eerder dit jaar weliswaar aan de stijging van de grondprijzen in te tomen en de extra wensen af te zwakken, maar volgens Ruit en Van de Ven zijn de problemen daarmee nog lang niet verholpen. “Er is nog steeds geen correctie op grondprijzen, waardoor voor ons de mogelijkheden voor nieuwe projecten onder druk staan.”

Kunt u een voorbeeld geven?

“We hebben heel enthousiast gekeken naar de plannen voor 500 woningen, bedrijven en voorzieningen aan de Havenstraat, waarvoor de gemeente net een tender is gestart. Maar onze conclusie is dat het een no-go is vanwege de opeenstapeling van gemeentelijke ambities op het gebied van kwaliteit en uitstraling, afgezet tegen de torenhoge grondkosten.”

“Dat gebeurt heel vaak bij projecten in de stad. Het betekent dat we in een lastig vacuüm terechtkomen, want de woningproductie stokt hierdoor. De bouwkosten zijn al historisch hoog. Combineer dat met de hoge rente, waardoor financiering lastiger wordt, en met de kosten van al die eisen; het komt financieel niet meer uit.”

Dat is makkelijk gezegd: gemeente schrap je wensenlijstje en maak de grond goedkoper.

Ruit: “Dat is flauw, de overheid heeft goede argumenten om bepaalde eisen te stellen. De aspiraties moeten ook niet worden losgelaten. Maar deze tijd vraagt om een andere aanpak. Het enkel uitzetten van aanbestedingen met uitgangspunten en voorwaarden die een paar jaar geleden normaal waren, werkt niet meer.”

“De gemeente zal terecht zeggen: wij zullen niet als enige water bij de wijn doen. Amsterdam mag best van ons verwachten dat we ons stinkende best doen. Maar we kunnen het niet allemaal oplossen. Het risico moet behapbaar zijn, het rendement voldoende. Wij moeten ook onze eigen winkel draaiende houden om een bijdrage te blijven leveren aan de komst van nieuwe woningen en kantoren.”

In Amsterdam gaat net de helft van de bouwplannen door al die tegenwind door. Hoe moet het dan?

“Samen tot een werkbare oplossing komen,” zegt Van de Ven. “Per project en niet in de hele stad vasthouden aan dezelfde eisen. In ieder geval de dialoog aangaan. Als je niet luistert naar de mensen die het moeten maken, dan kan je ook niet verwachten dat ze het wel gaan doen.”

“Wij snappen heel goed wat de gemeente met al die voorwaarden wil bereiken. Maar daardoor komt de betaalbaarheid van woningen juist onder druk te staan. Terwijl de stad juist betaalbare woningen voor kwetsbare doelgroepen wil.”

“Wij zien zeker mogelijkheden ook voor minder kapitaalkrachtige groepen te bouwen. Maar de grote opgave ligt bij nieuwe huizen voor de middeninkomens waardoor ook de doorstroming vanuit bestaande sociale woningen weer op gang komt. Daar is niet voldoende aandacht voor.”

Ontwikkelaars krijgen vaak het verwijt niet ‘sociaal’ te willen bouwen omdat dat financieel ongunstig is.

“Sociale woningbouw levert misschien minder rendement op, maar ook minder risico, zeker als we met woningcorporaties ontwikkelen. Het is ook zeker niet het één of het ander. In de projecten die we nog doen, zit een goede balans tussen sociaal, midden en vrij. Maar we zien dat het in nieuwe projecten voor sociale en middenhuur steeds moeilijker wordt.”

Jullie waarschuwen ook voor de schaal waarop Amsterdam woningprojecten aanpakt door nieuwbouwwijken in één keer aan te besteden.

Van de Ven: “In theorie gaat het sneller als je alles in een keer doet. Maar in de praktijk werkt dat niet meer. Als je iets opknipt, houd je het behapbaar. Als we iets hebben geleerd van de vorige crisis dan is het dat bouwprojecten schaalbaar en faseerbaar moeten zijn, zodat je ook kunt doorgaan als er tegenwind is. Je ziet nu dat die grootschalige projecten als eerste vastlopen.”

“Zet nu die grote projecten in kleinere plukjes door en besteed niet meer alles in een keer aan. Creëer de mogelijkheid om grote woningbouwprojecten als Haven-Stad op te knippen. Dan houd je de vaart er beter in.”

Ontwikkelaars als G&S& zijn voor broodnodige woningplannen niet alleen afhankelijk van de gemeente Amsterdam. Voor landelijke problemen als de stikstofcrisis, de strengere regels in de nieuwe Omgevingswet en het woningbouwverbod onder de vliegroutes van Schiphol moet de bouwbranche in Den Haag zijn. Net als voor aankomende hindernissen, zoals de nieuwe huurregulering en aangescherpte eisen voor herbruikbaar bouwmateriaal, waardoor ontwikkelkosten verder stijgen.

“Wij moeten nu inschatten of door al dat beleid, waarvan een deel nog steeds onduidelijk is, projecten in de toekomst nog wel haalbaar zijn,” zegt Van de Ven. “Als we al die problemen moeten oplossen, dan valt die puzzel voor ons of een gemeente als Amsterdam niet te leggen. Daarin moet Den Haag meer regie nemen. Het moet fundamenteel anders, integraal aangepakt worden.”

Wat betekent dat voor lopende bouwprojecten?

“We haken niet af. We stáán voor de afspraken waarvoor we hebben getekend, ook al veranderen de omstandigheden. We starten dit jaar projecten die financieel zijn rondgekomen in een andere tijd. Zoals de bouw van 400 woningen op NDSM met woningcorporatie Lieven de Key. Koste wat kost zullen we die realiseren.”

“Na de zomer beginnen we de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Arcadis, Cube House, op het laatste braakliggende stukje in het hart van de Zuidas. En we zijn partner van eigenaar Victory Group bij de renovatie van het ABN Amrocomplex, waarbij ook woningbouw is voorzien.”

Kantorenbouw blijft nodig, ondanks de thuiswerktrend?

“De tendens is nu dat heel veel bedrijvigheid vanwege woningbouw naar de rand van de stad of de regio wordt gedrukt, zoals in Haven-Stad dreigt te gebeuren. Er moet wel ruimte blijven voor bedrijvigheid.”

“We moeten beter nadenken welke werkfuncties te combineren zijn met wonen. Een meubelmaker die bijvoorbeeld in Noord wegmoet vanwege woningbouwplannen kan je best onderbrengen in die nieuwbouwwijk.”