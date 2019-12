Woningbouw Amsterdam redelijk op schema, sociale huur blijft achter

Beeld ANP

Er is weliswaar flink minder bijgebouwd dan vorig jaar, toen er 8639 woningen bijkwamen, maar gemiddeld houdt de gemeente zich redelijk aan het streefaantal van 7500 nieuwe woningen per jaar. De afgelopen zes jaar werden er gemiddeld 7000 woningen per jaar bijgebouwd, maar dat aantal werd door de gemeente opgeschroefd.

Het grootste deel van de nieuwbouw betreft dure huurwoningen (2550) en koopwoningen (1434). Er zijn in 2019 1913 sociale huurwoningen met een huur van minder dan 720 euro per maand bijgebouwd, het grootste deel van die nieuwbouw is gerealiseerd door woningcorporaties.

Van de middeldure huurwoningen met een huur tussen de 720 en 1000 euro per maand zijn er dit jaar 1228 bijgebouwd. De bouw van woningen in deze sector daalde de afgelopen jaren, maar is dit jaar weer iets gestegen.

Duurzaamheidseisen

Tot en met 2024 moeten er in totaal 52.500 woningen bijgebouwd worden in Amsterdam, waarvan 17.500 sociale huurwoningen. Volgens wethouder Laurens Ivens (Wonen) kan die ambitie gehaald worden, onder meer doordat de gemeente de komende vier jaar 2500 sociale huurwoningen per jaar wil bijbouwen (voorheen was het streefaantal 1200).

Om dat aantal te halen moet de gemeente dus wel flink extra gaan bouwen. Stijgende bouwkosten kunnen roet in het eten gooien. Eerder zei Ivens dat hij zich zorgen maakt over die bouwkosten. Met name corporaties hebben weinig geld in kas om te investeren in sociale huurwoningen.

Egbert de Vries, voorzitter van AFWC, de koepel van Amsterdamse woningbouwcorporaties, verwacht dat 2500 extra sociale huurwoningen per jaar haalbaar is. “Maar alles moet wel meezitten.” De bouw kampt namelijk met de nodige problemen, van stikstofeisen tot personeelstekorten. En dan stelt de gemeente ook nog eens strenge duurzaamheidseisen. Tot nu toe hebben de stikstof- en PFAS maatregelen nog niet voor grote bouwproblemen geleid, aldus wethouder Ivens.