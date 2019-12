Woningbezitters over erfpacht: ‘Ik blijf het ingewikkeld vinden’

Saskia Evers (45), Verpleegkundige, Nieuw-West

“Ik neig naar afkopen. Dat is omdat ik zekerheid voor de toekomst wil, zodat ik niet op een gegeven moment voor hele hoge kosten kom te staan. Mijn erfpacht loopt over zeventien jaar af. Als ik ooit mijn huis wil verkopen, vind ik het fijn dat de erfpacht is geregeld voor de volgende koper. Ik maak me er niet druk om dat ik de erfpacht niet bovenop mijn verkoopprijs kan vragen; mijn huis is al zoveel meer waard geworden in de 3,5 jaar dat ik er woon.

Van de afkoopsom schrok ik eerst wel – het is twee keer heel leuk op vakantie gaan – maar toen hoorde ik wat het in de rest van de stad kan kosten. Ik vind het nog steeds veel geld, maar toch vind ik het waard om het te betalen.

Elke situatie is anders. Zelfs bij mij in de flat besluit iedereen anders. Maar ik zie ook dat veel mensen geen idee hebben. Die denken dat het maar een euro per jaar duurder wordt als ze niets doen. Ik ben een geboren en getogen Amsterdamse, en ik houd mijn hart vast over de afloop. Hoe gaan de mensen die nu niets doen, de toekomst tegemoet?”