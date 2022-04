Woning Zuidoost beschoten, kogelgaten in raam

Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg rond 23.30 uur een melding binnen over een mogelijke beschieting. Eenmaal ter plaatse vond de politie een aantal kogelhulzen voor een woning. In het raam aan de voorkant van het huis waren twee kogelinslagen te zien.

Er is niemand gewond geraakt bij de beschieting. Of en hoeveel mensen er aanwezig waren in de woning, kon de politie niet zeggen. De politie heeft na het incident verschillende getuigen in de buurt gesproken. Een verdachte werd niet aangetroffen.