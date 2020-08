Woning van moeder rapper Bigidagoe beschoten in Zuidoost

Op de Nieuwersluishof in Zuidoost is in de nacht van woensdag op donderdag de woning van de moeder van Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe, beschoten. Dat bevestigen meerdere bronnen. De rapper raakte dinsdagmiddag zelf gewond bij een schietpartij in de Vechtstraat in Zuid.

Even voor 03.30 uur kreeg de politie de melding van de schietpartij in Holendrecht. Eenmaal ter plaatse constateerde de politie dat er meerdere keren geschoten was op een woning. ‘Hierbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen,’ schrijft de politie op Twitter. De daders zijn nog voortvluchtig.

Een buurtbewoner laat weten ‘een salvo’ gehoord te hebben en dat er bij een huis in de straat meerdere kogelgaten in een raam te zien zijn. “De politie was er heel snel en er hing ook vrij gauw een helikopter in de lucht.”

De recherche en Forensische Opsporing zijn aanwezig in de straat om onderzoek te doen. De politie verwacht in de loop van de dag met meer informatie te komen.

De politie doet onderzoek in de straat. Beeld Het Parool

Vechtstraat

Het is de tweede nacht achter elkaar dat er een woning in de stad beschoten wordt. Eerder raakte een man gewond toen de woning van rapper ‘Justin van Zuid’ in de Vechtstraat in Zuid werd beschoten. Enkele uren daarvoor raakte Bigidagoe bij een schietpartij in de straat gewond. Ook voor deze schietpartijen wist de politie nog niemand aan te houden.

Als reactie op de twee schietpartijen in de Vechtstraat, besloot burgemeester Halsema om camera's te plaatsen. Ook zullen wijkagenten extra in de buurt aanwezig zijn en zal er vaker gesurveilleerd worden.

Volgens de buurtbewoner is het vaak onrustig in de straat in Holendrecht. “Er wordt twee keer geschoten in Zuid en er worden camera’s opgehangen, wanneer is Holendrecht aan de beurt?”

Bigidagoe wordt gezien als de rechterhand van Joël H., alias Joey AK, de frontman van Zone 6 uit Holendrecht. Rond deze rapformatie, waarvan sleutelspelers aan de internationale drugshandel worden gelinkt, is het al maanden onrustig. Anderen uit de periferie van de groep zijn geliquideerd.