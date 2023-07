Woning Sloterkade overvallen, twee verdachten aangehouden

Er was één bewoner aanwezig ten tijde van de overval. 'Die is ongedeerd gebleven,' laat de politie weten, 'maar natuurlijk wel erg geschrokken.' Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg rond half 3 ’s nachts melding van de overval. Toen de agenten arriveerden, zagen ze een vernielde ruit – vermoedelijk ingegooid met een baksteen. Voor zover bekend was er één bewoner aanwezig in de woning. “Die is ongedeerd gebleven, maar natuurlijk wel erg geschrokken,” aldus de politiewoordvoerder.

Even later zijn in de omgeving twee verdachten aangehouden door de politie. Het gaat om mannen uit Amsterdam, van 19 en 38 jaar. Vrijdagochtend werden zij nog vastgehouden.

De verdachten hebben geprobeerd iets buit te maken, maar de politie kan niet zeggen waar ze naar op zoek waren. Het is onduidelijk of de twee mannen buit bij zich hadden toen ze werden opgepakt.