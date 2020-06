Woning op IJburg beklad met ‘pedo’

De bekladde woning. Beeld YouTube

Vorige week dinsdag is in de woning een ruzie geweest in de huiselijke sfeer, aldus een woordvoerder van de politie. “Daarbij zijn de ruiten gesneuveld.” Ook is er een man aangehouden op verdenking van mishandeling.

Volgens de woordvoerder zijn vervolgens door de bewoner zelf de houten planken voor het raam geplaatst. “Kennelijk heeft iemand later in de week het woord ‘pedo’ erop gekalkt.” Wie verantwoordelijk is voor de bekladding is nog onduidelijk. “De ruiten zijn inmiddels vervangen.”

Op beeldmateriaal is te zien dat er twee grote gaten in twee ramen zaten. Op een houten plank is met zwarte graffiti ‘pedo’ gekalkt en over de breedte is ook rode verf te zien.