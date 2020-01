Woning op de Dam kost 11,5 miljoen – de meubels komen er gratis bij

Het penthouse zit naast De Bijenkorf. Beeld Christie's

Tijdens de Nationale Dodenherdenking zal het een bijzonder uitzicht zijn. U hoeft maar vanaf uw riante terras naar beneden te kijken om de duizenden mensen te zien. Het Wilhelmus galmt over het plein, terwijl het zicht op Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima uitmuntend is.

U bekijkt dit allemaal vanaf uw penthouse op het adres Dam 3. Een appartement dat voor 11,5 miljoen euro te koop staat en waarvoor u 305 vierkante meter woonoppervlak terugkrijgt. Omgerekend kost één vierkante meter een slordige 37.704 euro. Het zijn de duurste Amsterdamse meters die op dit moment te koop zijn, als we Funda bekijken. Zie het terras van 99 vierkante meter dat erbij hoort als een gift.

Valet parking

Wat u er ook bij krijgt zijn de meubels. Natuurlijk zijn dit geen tweedehandsjes van de plaatselijke kringloop – is die er in het centrum? – maar fonkelnieuw design. Op kale woningen zitten de klanten niet te wachten, zegt makelaarskantoor Carla van den Brink tegenover RTL Nieuws. Liever zien de kopers dat het allemaal kant-en-klaar wordt aangeleverd.

En daar blijft het niet bij. Zo staat er op Funda dat er een ‘woonkeuken is waar een sterrenchef jaloers op zou zijn’ en is dit ‘een woonlocatie voor the happy few’. Tel daarbij op dat er beneden altijd een conciërge aanwezig is, er gebruikgemaakt kan worden van valet parking en dit allemaal is ontworpen door de architect Cees Dam.

U mag trouwens alleen het pand bezichtigen op exclusieve uitnodiging. En dat is natuurlijk fijn, want dat betekent eindelijk eens niet dringen met al die andere kooplustigen die ook azen op dat ene appartementje dat te koop staat. Nee, hier krijgt u een ‘private viewing’.

Het is zoals Coco Chanel het zegt: “Luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury.”