Woning Nieuw-West onder vuur genomen: ‘Er wordt coke verkocht’

Hij heeft niks gehoord of gezien van de beschieting. Toch weet een buurman het zeker. De vijf kogelgaten in de voordeur van de portiekwoning zijn het gevolg van de illegale activiteiten van zijn buren. “Er wordt hier coke verkocht,” zegt hij terwijl hij naar twee panden met verschillende huisnummers wijst. “Daar, en ook daar. Er rijden vaak scootertjes af en aan, dan lopen ze naar binnen en gaan ze weer naar buiten. Daar heb ik allemaal niet zo’n last van maar ik vind het wel vervelend als er hier geschoten wordt. Misschien hebben ze ruzie gehad.”

De glaszetter is ondertussen maar begonnen met het afplakken van de kogelgaten. In het halletje van de portiekflat liggen glasscherven. De politie is klaar met het sporenonderzoek. De bordjes met nummers zijn weer opgeraapt en de afzetlinten zijn verwijderd.

Liquidatie

Volgens buren is het wel vaker raak in dit stukje Amsterdam dat tegen de A10 west ligt. “Alweer?” zegt een vrouw die haar hondje aan het uitlaten is. “Een paar jaar geleden is hier een man geliquideerd.” De vrouw doelt op een schietpartij in 2011. Daarbij werd de 43-jarige drugshandelaar Jeroen Parthesius neergeschoten. Hij overleed later in een ziekenhuis aan de gevolgen van die schietpartij.

En in augustus van dit jaar heeft de politie om de hoek van de Naaldwijkstraat de 23 -jarige Samuel Seewald doodgeschoten. De Duitse influencer vierde in Amsterdam zijn verjaardag en werd in ontklede en verwarde toestand in de binnentuin van de Honselersdijkstraat aangetroffen met een mes in zijn handen. Toen de politie hem probeerde aan te houden ontstond er een schermutseling waarbij agenten drie keer schoten.

Wat de exacte toedracht is van de beschieting van donderdagochtend, is nog niet bekend. De politie heeft buurtonderzoek gedaan. Een medewerkster van de woningbouwvereniging raadt de buurman die zegt dat er in drugs gehandeld wordt aan om aangifte te doen bij de politie. Daar heeft hij niet zo veel trek in. “En dan? Wat gebeurt er dan? Dat duurt allemaal eindeloos,” zegt hij met een zucht.