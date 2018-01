Woning Nieuw-West gesloten vanwege cocaïnevondst

Een inval van de politie leverde 158 gram cocaïne, versnijdingsmiddelen en 18.600 euro aan brief- en muntgeld op. De woning wordt voor drie maanden gesloten.



Om de veiligheid van omwonenden te garanderen is het gebruikelijk om een woning op last van de burgemeester tijdelijk te sluiten, nadat harddrugs is aangetroffen.



In december werd een woning in de Berlaarstraat in Nieuw-West al gesloten, omdat de politie er onder andere cocaïne en mdma-pillen ontdekte.