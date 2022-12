Woning Jan van Galenstraat gesloten na grote drugsvondst

De politie vond meer dan 100 kilo cocaïne in een woning in de Jan van Galenstraat. Beeld Politie

De politie viel de woning op 18 november binnen en trof daar 111 blokken, brokstukken, pillen en een geldtelmachine zijn aan. Na onderzoek werd de waarde van de gevonden drugs geschat op 2,8 miljoen euro. De burgemeester concludeert dat ‘de verstoring van de openbare orde, gelet op de hoeveelheden aangetroffen harddrugs, dermate ernstig’ is, dat ze geen andere oplossing ziet dan de woning te sluiten.

De politie had in 2018 de woning ook doorzocht. De aanleiding daarvan was een Europees Onderzoeksbevel in verband met plofkraken in België, waarbij ook verdovende middelen zijn aangetroffen.

De politie heeft in verband met de drugsvondst drie personen aangehouden: twee mannen van 33 en 38 oud uit Hillegom en Amsterdam, en een vrouw van 34 uit Amsterdam.