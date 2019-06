Woning in Zuidoost met veel geweld overvallen

Beeld ANP XTRA

Het slachtoffer, een man van wie de leeftijd niet bekend is, was rond zes uur ‘s ochtends in zijn woning. Hij had gezelschap van een vrouw die bij hem op bezoek was. Plots werd zijn voordeur open geduwd en drongen verschillende mannen de woning binnen.

Ze sloegen de man en riepen dat ze geld wilden. Daarna doorzochten ze de woning en werd het slachtoffer nog meerdere malen mishandeld. Uiteindelijk gingen de overvallers er vandoor met enkele persoonlijke eigendommen van de man.

Toegesnelde politie-eenheden zochten in de omgeving naar de daders, maar tevergeefs. Het slachtoffer was dusdanig gewond geraakt dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

De overvallers hebben zich alleen op de mannelijke bewoner gericht. Onderzocht wordt nog of zijn vrouwelijke bezoeker mogelijk iets te maken heeft met de overval.

De politie zoekt getuigen van de woningoverval. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat de overval mogelijk door mensen is gefotografeerd en/of gefilmd. De politie hoopt dat mensen die beeldmateriaal hebben zich melden.