Woning in zandkleurige wijk Amstelveen mag toch blauw blijven: ‘Niet buitensporig’

De kleur van de woning zou volgens de gemeente ‘in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand’. Beeld R. van Wieringen

Buurtbewoners vonden de ‘opzichtige en opvallende’ kleur blauw niet passen in de verder zandkleurige Amstelveense wijk. Ze dienden in 2019 een handhavingsverzoek in bij de gemeente. Na een controle door de stadsbouwmeester legde het Amstelveense gemeentebestuur een last onder dwangsom op, omdat de kleur ‘in ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van welstand’.

Wethouder Herbert Raat zei daarover: “Enerzijds vind ik dat bewoners een bepaalde vrijheid moeten hebben om het uiterlijk van hun woning vorm te geven, maar ze moeten wel rekening houden met hun buren.” De woning moest worden overgeschilderd.

De bewoners waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. “Die kleur was destijds, toen Westwijk werd gebouwd, juist iets dat werd aangemoedigd door de gemeente,” zei een van de bewoners, Jan Jacob Beckeringh, na het horen van de dwangsom.

Lichtblauw, felblauw of hemelsblauw?

De rechtszaak liep uit op een discussie over kleurcodes. Is de woning lichtblauw, hemelsblauw of felblauw? In de in 1994 verleende bouwvergunning is de gevelkleur aangeduid als lichtblauw. Maar volgens een rapport van de stichting Nederlands Kleur Instituut is de nieuwe kleur helemaal geen lichtblauw. Het instituut baseert zich op foto’s, maar ging niet met een kleurenwaaier langs de woning om een exacte kleur vast te stellen. Reden voor de rechtbank om het NKI-rapport terzijde te schuiven.

Ook al zou worden vastgesteld dat de kleur toch felblauw of hemelsblauw is, dan nog hadden de bewoners de woning niet hoeven overschilderen, oordeelt de rechter. De zogeheten welstandsnota biedt ruimte voor afwijkende kleuren. ‘Dat een aantal woningen in de wijk gevels met lichte zandkleuren heeft, betekent niet dat een daarvan afwijkende kleurkeuze dus buitensporig is,’ aldus de rechtbank.

