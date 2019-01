Woning in Rivierenbuurt onbewoonbaar na brand

De brand vond plaats rond vijf uur in de ochtend. De woning heeft flinke schade opgelopen en is onbewoonbaar geworden.



De bewoonster had veel rook ingeademd, maar is verder ongedeerd gebleven. Zij is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.



De bewoners van de drie bovengelegen woningen moesten korte tijd hun woning uit. Na het blussen van de brand, konden zij weer terug hun huis in. Aan hun woningen is geen schade.