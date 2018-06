Woning in Osdorp na vondst van 20 kilo coke gesloten

In totaal lag er in de woning meer dan 20 kilo cocaïne.



Daarnaast blijkt uit de politierapportage van 17 mei dat er eveneens 500 gram heroïne in het pand werd aangetroffen, en een sealapparaat. Ook een wapen met zeven patronen lag in het huis.



Vanwege de drugs- en wapenvondst is de woning in Nieuw-West per direct voor drie maanden gesloten.