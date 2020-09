Woning in Oost twee keer in 24 uur bekogeld met vuurwerkbom vanwege regenboogvlag

Hij heeft al eieren door de balkondeuren gekregen, maar zaterdag- en zondagavond is zorgprofessional Jesper Raaijman (35) opgeschrikt door vuurwerkbommen die op zijn woning zijn gegooid: hij vermoedt vanwege de regenboogvlag die van z’n balkon hangt.

“Ik zat op de bank en had mijn gordijnen een beetje open, toen ik iets op mijn balkon hoorde vallen en iemand hard hoorde wegrennen,” zegt de 35-jarige Raaijman, nu in opleiding tot zorgprofessional in Utrecht. “Ik ging even kijken wat er gebeurde, en zag toen een rode flits. Ik besefte dat ik weg moest, anders zou het glas misschien springen. Dat is niet gebeurd, maar m’n bloembak is wel opgeblazen.” Dat gebeurde rond 20.45 uur.

Zondagavond is er wederom, om 20.15 uur, een vuurwerkbom voor zijn woning afgegaan, toen op de begane grond. Raaijman is geschrokken van het feit dat hij tweemaal achter elkaar doelwit is. “Ik hoop gewoon dat het hierbij blijft. Wie weet is ‘t volgende keer een steen.” Ook houdt hij z’n hart vast voor de kinderen die in de wijk spelen.

Rotte eieren

Toen in de aanloop naar Pride een homostel in Oostpoort een regenboogvlag van hun balkon hing, was het al raak: de vlag werd eind juli bekogeld met eieren. Tweemaal zelfs. Reden voor nagenoeg de hele buurt om, uit solidariteit, regenboogvlaggen op te hangen: zo ook voor Raaijman.

Maar op 19 augustus was het ook bij hem raak. Toen een vriendin, die op zijn huis paste, de balkondeuren opendeed, werden er rotte eieren naar binnen gegooid.

Schade aan de bloembak van Jesper Raaijman nadat een vuurwerkbom op zijn balkon is gegooid. Beeld Het Parool

Roze in Blauw

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie bevestigt de voorvallen van zowel zaterdag- als zondagavond. “De wijkagent was zondagavond toevallig bezig met een buurtonderzoek vanwege het incident van de dag ervoor, toen hij opeens een flits en een knal zag," zegt zij. “Niemand werd aangetroffen, maar het was wel evident dat er weer een vuurwerkbom is gegooid.”

De woordvoerder bevestigt tevens dat Raaijman aangifte heeft gedaan en dat Roze in Blauw, een specifiek team van de politie voor homogerelateerd geweld, is ingezet.

Gestoken met glas

Raaijman voelt zich ontzettend gesteund door de rest van de buurt, met wie hij in een appgroep zit. “Maar hier moet meer aandacht voor komen. Ik vind dit voor Amsterdamse begrippen niet kunnen, dat dit gebeurt. Dat je blijkbaar niet geacht wordt een regenboogvlag aan je balkon te hebben hangen.”

Amsterdam-Oost is overigens dit jaar vaker opgeschrikt door homogerelateerd geweld. Een homostel bereikte het landelijk nieuws nadat zij tot tweemaal toe belaagd werden in een maand tijd. Ook is een homoseksuele man op het Cruquiuseiland in mei gestoken met glas. De gemeente is daarom een onderzoek gestart naar intolerantie van homoseksuelen: het laatste onderzoek daarover dateert uit 2010.