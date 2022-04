Woning in Noord ‘zwaar beschadigd’ na explosie bij voordeur

‘Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar dit had anders kunnen afgelopen,’ schrijft de politie. Beeld Joris van Gennip

Rond 03.50 uur kreeg de politie meerdere meldingen van buurtbewoners: er had een explosie plaatsgevonden in de straat. Ter plaatse zagen agenten dat bij een woning de voordeur eruit geblazen was. Er waren ook veel ramen gesprongen en auto’s die in de buurt van de woning geparkeerd stonden hadden schade opgelopen. ‘Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar dit had anders kunnen afgelopen,’ schrijft de politie.

Specialisten van de Forensische Opsporing hebben na de ontploffing onderzoek gedaan. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de omgeving gecontroleerd en veilig gesteld.