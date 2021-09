Woning in Geuzenveld meerdere keren beschoten

Onderzoek rond de woning van het complex aan de Dirk Sonoystraat. Beeld Hollandse Hoogte/Inter Visual Studio

Om 2.25 uur kwam bij de politie een melding binnen over een beschoten woning. “Bij aankomst troffen collega's kogelgaten in de ramen aan en lagen er hulzen op de grond,” zegt de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder zijn de dader of daders er mogelijk vandoor gegaan op een scooter. Op foto’s is te zien dat er minstens drie kogelgaten in een raam van de woning zitten. De zaak is overgedragen aan de recherche, die laat weten op zoek te zijn naar getuigen.