Woning in Geuzenveld gesloten na vondst vuurwapen, drugs en geld

Een woning aan de Dr. H. Colijnstraat in Geuzenveld is per direct gesloten. Beeld Google Streetview.

De politie trof in het huis 16 kilo aan hennep, 245,5 gram MDMA en 325 gram hasj aan. Ook vond zij een vuurwapen met een patroonmagazijn en geluiddemper en een geldbedrag van ruim 13.000 euro.

De woning is per direct gesloten en blijft voor drie maanden dicht. Dit is nodig, schrijft de gemeente, omdat ‘de aanwezigheid van wapens en drugs in een woning een gevaar vormen voor de openbare orde en kunnen leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid.’