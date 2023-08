Woning in Diemen zwaar beschadigd na explosie: ‘Levensgevaarlijke situatie’

De explosie is vermoedelijk met opzet veroorzaakt, aldus de politie. Wie hiervoor verantwoordelijk is of zijn wordt nog onderzocht. Beeld Joris van Gennip

De explosie, die iets na 02.00 uur plaatsvond, heeft geleid tot zware beschadigingen aan de woning. Op een foto die de politie deelt, is de schade aan het pand goed te zien.

We doen onderzoek na een explosie gevolgd door een brand in Diemen, afgelopen nacht: https://t.co/Qi9q4FbBFz pic.twitter.com/PXt6E2smle — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 3 augustus 2023

In de woning waren mensen aanwezig, die ongedeerd zijn gebleven. Terwijl de brandweer de brand bluste, hebben bewoners van meerdere omliggende woningen hun huis moeten verlaten.

Meer explosies in Diemen

De laatste tijd hebben er in Diemen vaker explosies of andere incidenten plaatsgevonden. Zo is vorige week een geparkeerde auto aan de Heivlinderweg in Diemen-Noord in brand gestoken. Een dag eerder brandde een auto af nadat een explosief was afgegaan op de Albert Schweitzerstraat in Diemen-Centrum.

De week daarvoor was in Diemen-Zuid een explosie voor een woonhuis aan de Gerrit Rietveldsingel en stond een auto in brand aan de Piet Mondriaansingel. Of de incidenten verband houden met elkaar is niet duidelijk, maar de politie houdt daar wel rekening mee.