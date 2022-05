Woning in de Oetgensstraat in Oost beschoten

De kogelinslagen, inmiddels afgeplakt met ducttape, zijn duidelijk zichtbaar in het raam en de gevel. Beeld Het Parool

De in het huis aanwezige bewoner heeft volgens de politie niets gemerkt. Pas in de ochtend werden de kogelgaten – twee in het raam en een in de gevel – ontdekt.

De kogelgaten zijn inmiddels afgeplakt met ducttape. Een buurtbewoner zegt dat hij niks heeft meegekregen van de beschieting. “Toch wel vreemd, dit is een klein hofje waar het best kan galmen.” Een andere buurtbewoner zegt evenmin iets te hebben gehoord. “We lazen erover, maar hebben zelf ook niks gehoord. Misschien dat de schutters geluidsdempers hebben gebruikt.”

Beide buurtbewoners vinden het ‘best eng’ wat er is gebeurd. “Je weet niet of er vaker mensen met een wapen rondlopen zo vlak bij je eigen huis.” Wat het motief achter de beschieting is en of de woning bewust onder vuur genomen is of niet, is volgens de politie nog niet duidelijk. Mensen die iets hebben gehoord of gezien, worden opgeroepen om contact met de politie op te nemen.