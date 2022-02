Woning in Amsterdam Nieuw-West gesloten na zeven aanslagen: ‘Dit kost mij en mijn familie alles’

Lokerenstraat. Beeld Jakob van Vliet

Een foto van een enorme bos rozen: daarmee begint de lijdensweg van een gezin in de Lokerenstraat in Amsterdam Nieuw-West. Én die van hun buren. In de herfst van 2020 heeft de dan 20-jarige dochter de bloemen gekregen van haar nieuwe aanbidder. Gevleid door de aandacht plaatst zij een foto van het boeket op haar Instagram-account.

Dat is tegen het zere been van haar ex-vriend. ‘Ga niet kanker stoer doen omdat je kanker vriendje hebt opeens,’ appt hij. ‘Ik smeek het je want ik ga je leven zuur maken.’ Toeval of niet: een paar dagen later wordt haar scooter, die in de achtertuin van de woning geparkeerd staat, in brand gestoken.

Zeven geweldsincidenten later heeft de gemeente de woning voor drie maanden gesloten, om nieuw geweld of brandstichting te voorkomen. De bewoonster vermoedt dat haar ex achter het geweld zit, vertelt ze vanuit het hotel waar ze tegen haar zin verblijft.

Criminele banden

Twee jaar duurde hun relatie. Ze ontmoette hem op het festival Crazy Sexy Cool in Rotterdam. Hij is een bekende uit de Nederlandse rapscene en heeft een eigen label. Ze gaat voor hem werken en helpt hem met zaken als het beheren van social media-accounts en de verkoop van cd’s. Nadat de twee een relatie krijgen, trekt ze uiteindelijk bij hem in.

Ze is er, naar eigen zeggen, pas later van op de hoogte dat hij ook banden heeft met criminelen. Zijn oudere broer zit een lange gevangenisstraf uit voor het medeplegen van een liquidatie. Hijzelf moest onlangs voor de rechter komen vanwege een witwaszaak die draait om ruim 100.000 euro.

De relatie verloopt turbulent. Ze vindt hem bezitterig: hij wil bijvoorbeeld niet dat ze uitgaat. Ook worden ruzies zo nu en dan fysiek. Tenminste een keer bellen buren de politie als de situatie uit de hand loopt. Uiteindelijk verbreekt ze begin 2020 de relatie en gaat terug naar haar ouderlijk huis in de Lokerenstraat. Dat is zeer tegen de zin van haar ex-vriend en hij kan haar maar moeilijk loslaten. Appjes tussen de twee bevestigen dat zij degene is die een punt achter de relatie zet.

‘Zoek je ruzie?’

De uitgebrande scooter noemt zij het startpunt van een reeks aanslagen op haar woning, waar ze met haar broer en moeder woont. Sociale media lijken een belangrijke aanjager te zijn voor het geweld. Wanneer in juni 2021 een filmpje verschijnt, waarop ze te zien is met vrienden op een boot, ontvangt ze diezelfde avond een bericht: ‘Zoek je ruzie?’ Haar ex heeft aan mensen in haar omgeving laten weten dat hij het ‘disrespect’ vindt dat ze met jongens op stap was.

Een paar dagen later gaat er een vuurwerkbom af bij de woning in de Lokerenstraat. Ramen sneuvelen en ook de huizen van de buren lopen glasschade op. Na dit voorval zet haar ex een dubbelzinnig bericht op sociale media: ‘We droppen appels en we peren hem.’ Dat verwijst volgens haar naar de aanslag op haar woning. Net als in het geval van haar uitgebrande scooter, doet ze aangifte bij de politie.

In januari van dit jaar vertrekt ze, samen met een vriendin, voor een vakantie naar Dubai. In het emiraat plaatst ze foto’s van zichzelf in bikini op Instagram. Vijf dagen na de eerste foto gaat er opnieuw een explosief af bij de woning aan de Lokerenstraat. Haar broer staat op dat moment vlakbij de voordeur en heeft een paar dagen last van zijn gehoor.

Dreigbrief

Een dag later is het opnieuw raak. Als iedereen in het huis ligt te slapen, wordt er zwaar vuurwerk afgestoken in het raamkozijn. Wéér twee dagen later wordt 112 gebeld met de melding dat er een granaat is geplaatst. Die wordt niet aangetroffen. Wel hangt er een dreigbrief aan de deur. ‘We gaan door totdat de woning is gesloten door de burgemeester,’ valt daarop te lezen.

Vier dagen later blijkt dat geen loos dreigement. Die avond gooit iemand een flesje met brandbare vloeistof op het dak van de schuur in de tuin van het gezin. Daardoor vat ook de berging van de buren vlam.

Op woensdag 2 februari slaat een man met een hamer het raam aan de straatkant van het huis in. Daarna rent hij weg. Een paar dagen brengt iemand rond 3 uur ’s nachts een zelfgemaakt explosief bij de voordeur van de woning tot ontploffing. Hierdoor ontstaat een brand die door de brandweer geblust moet worden.

De politie zegt, bij monde van een woordvoerder, bekend te zijn met het verhaal van de bewoonster. Ook andere scenario’s worden onderzocht. Vrijdag zijn beelden van de aanslagen gedeeld in de hoop tips binnen te krijgen. Op de camerabeelden komen meerdere daders in beeld. Een persoon is daarop aangehouden, hij is inmiddels weer op vrije voeten.

Woning gesloten

Bij de woning aan de Lokerenstraat is de schade goed zichtbaar. Ramen zijn kapot. De deur is zwaar beschadigd en er zitten roetvlekken op de gevel. “Mijn twee broertjes zijn bang,” zegt een meisje een deur verderop. Ze is op de hoogte van het verhaal met betrekking tot de ex-vriend van haar buurvrouw. “We vinden het heel erg voor ze, maar onze veiligheid is in het geding. Eerst onze schuur en daarna die brand. Eigenlijk zien wij het liefst dat ze weggaan.”

Nadat zijn naam afgelopen week genoemd werd op sociale media in verband met de aanslagen op de Lokerenstraat, plaatst de ex-vriend een bericht. ‘Wij worden overvallen en willen deze beschuldigingen bij deze onmiddellijk ontkrachten,’ valt daar onder meer in te lezen. Daarnaast schrijft hij zich te richten op de toekomst van zijn bedrijf.

Omwille van de openbare orde heeft de gemeente besloten de woning tijdelijk te sluiten. Dat is voor de bewoonster van het getroffen huis onverteerbaar. Zij verbleef afgelopen week al noodgedwongen in een hotel. “Ik ben machteloos. Dit is ons huis. We wonen hier al jaren. Nu winnen deze criminelen toch?”

Zwaar geschut

Het is een regelmatig terugkerend dilemma van de burgemeester: het gevaar voor de openbare orde versus de knieval voor criminaliteit. Eerder was dit al een punt van discussie in het geval van bijvoorbeeld coffeeshops die het doelwit waren van aanslagen. Door die coffeeshops te sluiten, krijgen criminelen wat ze willen, zo luidt de kritiek, en vergroot je de kans dat ze vaker overgaan op zwaar geschut.

Bovendien komen bij de sluiting van een woning soms onschuldige bewoners op straat te staan, zoals nu ook het geval lijkt te zijn bij het gezin in Nieuw-West, waar drie mensen hun woning uit moeten. In dat kader publiceerde de Raad van State afgelopen week nog nieuwe richtlijnen, die rechters meer ruimte geven om individuele belangen mee te wegen in het beoordelen van overheidsbesluiten.

De bewoners van de Lokerenstraat hebben nog niet de tijd gehad om de gang naar de bestuursrechter te maken. Zij hebben dit weekend te horen gekregen dat ze hun spullen op moesten halen. De bewoners hebben maandagochtend nog geen nieuwe woning toegewezen gekregen, het is onduidelijk of dit nog gaat gebeuren.

“Verwijtbaarheid van de bewoner en/of pandeigenaar speelt in beginsel geen rol bij het sluiten van een woning,” aldus de gemeente. Voor de vrouw om wie het allemaal draait is dat evengoed een hard gelag. “Dit kost mij en mijn familie alles. En wat heb ik verkeerd gedaan? Helemaal niks. Ik heb alleen maar mijn leven geleefd zoals ik dat wil.”