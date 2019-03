Woning Huntelaar stond zonder zijn medeweten op Airbnb

Verhuurder 'Jesper' (wiens echte naam bekend is bij de redactie) geeft bij een eerste contact in de chatbox van Airbnb aan dat het pand in kwestie niet beschikbaar is, in verband met 'een probleem met de leidingen'. Wel heeft hij een andere woning in de aanbieding, die volgens hem op alle fronten vergelijkbaar is met deze. 'Als je het ene huis mooi vindt, dan ook ­zeker het andere.'



Marketingfoto's

Telefonisch geeft Jesper toe dat de aangeboden woning niet zijn eigendom is. Sterker nog, de andere woningen die hij aanbiedt zijn dat ook niet. Jesper maakt gebruik van, zoals hij het zelf noemt, 'marketingfoto's' van huizen die vergelijkbaar zijn met zijn eigen huis. De huizen die hij uiteindelijk verhuurt zijn wel degelijk zijn ­eigen woningen.



Wanneer toeristen interesse tonen in een huis, legt hij ze uit dat het huis waarop ze reageren niet beschikbaar is, maar een ander wel. "Daar krijg ik zelden klachten over van gasten."



Van identiteits- of andere fraude is volgens hem geen sprake. Hij omschrijft zijn werkwijze als 'transparant naar gasten'. Het is één keer ­eerder voorgekomen dat een woning­eigenaar hem benaderde, omdat die zijn pand op Airbnb had zien staan. "Die advertentie heb ik toen verwijderd. Ik kan me voorstellen dat het mensen een onbehaaglijk gevoel geeft. Als zij dat bij mij melden, ­verwijder ik hun huis. Ik wil niemand tot last zijn."



Bedrog

Een woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (Wonen) zegt dat de gemeente handhaaft op de afspraken die het met Airbnb heeft: maximaal dertig dagen per jaar verhuren, en aan niet meer dan vier personen. Optreden tegen andere overtredingen is aan het platform zelf, zegt ze.