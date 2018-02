Woning gesloten na vondst wietplantage in Nieuw-West

Bij de inval in de woning op 10 januari vond de politie 462 hennepplanten, die werden gekweekt met behulp van speciale warmtelampen. Ook die lampen, 25 in totaal, zijn door de politie in beslag genomen. De stroom werd illegaal afgetapt.



Het is de derde woning in korte tijd die in de Berlaarstraat is gesloten vanwege een drugsvondst. Vorige maand werd een huis gesloten omdat hier een dealershoeveelheid cocaïne en cash geld werd gevonden, een maand daarvoor ging het om een tiental pillen en cocaïne.



Omdat de aanwezigheid van een wietplantage voor overlast en brandgevaar kan zorgen, is de woning op last van de burgemeester voor drie maanden gesloten.