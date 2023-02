Woning gekraakt aan Hugo de Grootkade

In september 2021 protesteerden duizenden mensen in Amsterdam tegen de wooncrisis. Beeld ANP / Joris van Gennip

De krakers zijn zondagmiddag de woning binnengegaan. Hoe lang de woning leegstond is onbekend. De woordvoerder van de politie laat weten dat ze om 15.45 uur de eerste melding binnenkreeg.

Volgens de politie heeft de eigenaar van het pand aangifte gedaan. Het is onduidelijk of ze overgaat tot ontruiming van de woning aan de Hugo de Grootkade. Om tot ontruiming te mogen overgaan moet eerst een rechter-commissaris zich over de zaak buigen.

Sinds 1 juli 2022 kan een rechter-commissaris binnen drie dagen beslissen of kan worden overgegaan tot ontruiming van het gekraakte pand. Voorheen werd in geval van verdenking van kraken eerst een aankondiging van de ontruiming gegeven, waartegen de kraker, met een beroep op woonrecht, een kort geding bij de rechter kon instellen. Het Openbaar Ministerie en de eigenaar moesten de uitkomst daarvan eerst afwachten. Door de nieuwe wet komen de krakers sneller op straat te staan.

Burgemeester Halsema sprak zich in 2021, samen met de Amsterdamse politie en het OM, uit tegen de nieuwe wet. ‘Het lost het eigenlijke probleem, namelijk leegstand, niet op,’ aldus de driehoek.