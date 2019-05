Woning en café op last van burgemeester gesloten

Op 6 april vond er een gewapende overval plaats in de woning in Noord waarbij één persoon zwaargewond raakte. Uit politieonderzoek blijkt dat er gedurende de overval vermoedelijk een illegaal pokertoernooi werd gehouden. De sluiting van de woning is voor drie maanden.



Hennep

De burgemeester heeft Café Mocca gesloten omdat er na onderzoek 23,7 gram hennep werd aangetroffen in de meterkast van het pand. Op last van de Opiumwet is het café daarom voor onbepaalde tijd gesloten.



Volgens de burgemeester leveren gedragingen in en rondom de woning en het café een ernstig gevaar op voor de openbare orde.