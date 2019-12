Woning boven coffeeshop Sarphatistraat opnieuw beschoten

Beeld Roï Shiratski

Bij de eerdere schietpartijen werd ook de bovenwoning geraakt. Dat was deze keer eveneens het geval, zo is te zien op foto’s op Twitter. Minstens één kogel is door de ruit van de woning gevlogen.



De politie bevestigt dat er een kogelinslag is ontdekt in de Sarpathistraat, maar weet nog niets over de toedracht van het incident. Of er een verband is met de eerdere beschietingen, wordt onderzocht.

The Power werd in 2016 drie maal beschoten. Toenmalig burgemeester Van der Laan besloot de coffeeshop van de gedooglijst te halen. Zo’n verklaring is nodig om de coffeeshop te kunnen openen.

De eigenaar hoopte zijn zaak vorig jaar te kunnen heropenen, maar de rechter oordeelde dat de coffeeshop dicht moet blijven.