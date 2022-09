Woning beschoten op de Admiralengracht: ‘Wakker met een kogelgat in het raam’

Woning beschoten aan de Admiralengracht Beeld Het Parool

Op woensdagochtend heeft een voorbijganger de politie ingeschakeld toen hij kogelgaten zag in een raam op de tweede verdieping. Op straat werden patroonhulzen aangetroffen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

De bewoonster van de beschoten woning, haar zoon en nichtje, hebben ‘s nachts niks gehoord. Het nichtje van de eigenaresse van het huis, die niet met naam in de krant vermeld wil worden: “We slapen aan de achterzijde van het huis. Pas toen we vanochtend wakker werden zagen we het kogelgat in het raam. We hebben ook een hond en zelfs die is niet gaan blaffen.”

‘Twee schoten’

Een buurvrouw die op de hoek van de straat woont vertelt dat ze ‘s nachts wel wakker is geworden van de schoten. “Mijn partner schrok wakker en is bij het raam gaan kijken, maar zag verder niks. Ik dacht zelf dat ik het geluid van de schoten droomde. We hoorden beide twee schoten.”

In het raam is maar één kogelgat te zien. Het onderzoek ter plaatse is afgerond, de recherche doet verder onderzoek.

