Woning beschoten in de Witte de Withstraat: ‘Ik zag de angst in de ogen van mijn zoon’

De beschoten woning in de Witte de Withstraat. Er zijn twee kogelgaten zichtbaar in het raam en één in het kozijn. Beeld Het Parool

Volgens een woordvoerder van de politie is één verdachte gevlucht op een scooter. Er is geschoten op de slaapkamer van de zoon van het gezin dat er woont. Hij was op dat moment in de kamer en hij was nog wakker, zegt zijn moeder. “Doordat hij net geopereerd is aan zijn knie kon hij niet opstaan en weglopen. Toen hij de knallen hoorde, schreeuwde hij mijn naam. Ik zag de angst in zijn ogen toen ik in zijn kamer kwam.”

Dubbel glas

De rest van het gezin heeft de schoten niet gehoord, zegt de vrouw. De familie schakelde de politie in, maar die bleek al door meerdere buren ingelicht te zijn. De politie heeft met politiehonden gezocht naar kogelhulzen, maar die zijn niet gevonden. Er wordt verder onderzoek gedaan.

Het gezin zegt niet te weten wie achter de schietpartij zit. “We hebben geen enkel idee waarom we zijn beschoten,” aldus de moeder. “Als we geen dubbel glas hadden, had het heel anders kunnen aflopen.”

