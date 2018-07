Woning beschoten in De Pijp

De beschieting gebeurde rond 4.30 uur, meldt een woordvoerder van de politie. Buren hoorden twee knallen.



In het linker- en middelste raam van de woning op de eerste verdieping zit een kogelgat.



Wat de reden van de beschieting is, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.



29 juni werd een woning in Diemen beschoten en werd een handgranaat voor de deur achtergelaten. Vorige week was de beurt aan een woning in de Sinjeur Semeynsstraat in de Kolenkitbuurt. Begin mei trof de politie kogelgaten aan in een woning op IJburg.