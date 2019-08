Woning beschoten bij Mercatorplein: vijfde incident in twee dagen

Beeld ANP

Bewoners rond het Mercatorplein werden zondagnacht wakker van de schoten. Een van de afgevuurde kogels ging door een muur van de woning. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek.

Het incident bij het Mercatorplein is het vijfde geweldsincident van afgelopen weekend. Zaterdagmiddag raakten twee personen gewond door geweld op Steigereiland. Drie verdachten zijn hiervoor aangehouden. Zaterdagavond raakte een persoon gewond bij een schietpartij op de Dickenslaan in Zuidoost. Zondagavond werd er geschoten in de Willem Kromhoutstraat in Geuzenveld. Hierbij werd een woning geraakt. Zondagavond was het weer raak in Zuidoost, toen werd een handgranaat aangetroffen bij een woning.

Zuidoost

Ook afgelopen week werd Zuidoost opgeschrikt door vuurwapengeweld. Donderdagavond overleed Amsterdammer Julian Curiel (28) in het ziekenhuis nadat hij was neergeschoten bij de flat Hogevecht. Het was de tweede keer in enkele weken dat iemand werd neergeschoten in de Bijlmer. De vermoedelijke schutter meldde zich zaterdagochtend bij de politie.