Wonen in een drijvende vuurtoren? Voor bijna 2 miljoen kan het

Het lichtschip aan de Mariadistelkade op de NDSM-werf in Noord. Beeld redres.nl

Voor dit bedrag krijg je 352 vierkante meter woonoppervlak en een ruim bovendek van 162 vierkante meter aan de voormalige scheepswerf in Noord. Het schip is volledig gerestaureerd en van alle luxe voorzien, schrijft de makelaar op Funda. De Zeeburg is het enige lichtschip dat in Amsterdam ligt en bij ‘uitstek geschikt’ om wonen en werk te combineren. Op foto’s is te zien dat de grote lamp bovenop het schip nog steeds dienstdoet.

De Brightsight, zoals het schip eerst heette, is in 1952 gebouwd in het Engelse Darthmouth en werd tot 1980 ingezet als lichtschip voor de kust bij Margate. Lichtschepen fungeren als vuurtoren op plekken waar de bouw van een toren op land niet mogelijk is. Vaak liggen lichtschepen in de buurt van zandbanken. Tot de jaren tachtig waren lichtschepen bemand, daarna werden de schepen geautomatiseerd, wat bemanning overbodig maakte.

In de jaren negentig kwam het schip naar Nederland en meerde na een opknapbeurt aan bij de NDSM-werf. Dat was ook het moment dat omgedoopt werd tot De Zeeburg. In 2006 kwam het in handen van vier creatieve mediaondernemers: Jeff de Wolf, Joost Perik, Chris Zegers en Kees Zegers. In 2011 boden zij het schip weer te koop aan, waarna er een luxe woonboot van werd gemaakt.

Binnendeks is het schip van alle gemakken voorzien. Beeld REDRES.NL