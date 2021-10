Wonen boven een peeskamer op de Wallen: lekkage en muren vol schimmel

Jader de Santos voor een muur van zijn woning in de Molensteeg. De muur is overwoekerd met schimmel. Beeld Birgit Bijl

Je hebt een beetje schimmel, je hebt een heleboel schimmel en je hebt het moment dat de zwammen op de muur groeien. Dat laatste was het geval in de slaapkamer van Jader de Santos (45): een soort champignons aan de bovenkant van de muur, precies op de hoogte waar aan de buitenzijde de dakgoot loopt.

Zijn 6-jarige zoontje werd er bang van, zegt hij. Toen heeft hij de boel weggestoken met een plamuurmes. Wat rest is een kamer waar zijn zoon ook nu niet meer durft te slapen: van onder naar boven is de muur tientallen tinten bruin. Het ruikt naar horticultuur op de tweede verdieping van de woning midden op de Wallen. Van buiten zie je er eigenlijk niet zoveel van: pal boven de peeskamertjes van de Molensteeg oogt de buitenmuur best redelijk, maar binnen ziet het eruit als een grot dus.

Het is hoe De Santos al sinds augustus moet ­leven, vertelt hij. “Toen ik terugkwam van ­vakantie bleek het slechte onderhoud van deze ­woning te hebben geleid tot een enorme lekkage. De spiegel, die op de muur geplakt zat, is naar beneden gekomen. De waterschade is ­gigantisch, ook op de benedenverdieping komt het water er inmiddels doorheen.”

Schone dakgoot

Hij stuurde direct foto’s van de woning naar de eigenaar, die volgens hem in Spanje woont. Die reageerde niet op berichten en de situatie duurde voort. Nadat stichting !Woon, die opkomt voor onder meer de belangen van huurders, zich ermee ging bemoeien, liet de eigenaar De Santos weten dat de schade zijn eigen schuld is en dat hij nooit melding zou hebben gemaakt van achterstallig onderhoud. De Santos werd verweten dat hij de dakgoot niet goed schoon zou hebben gehouden. Begin november staan de twee tegenover elkaar in de rechtbank.

Het verhaal heeft een achtergrond, zegt De Santos. Hij is vorig jaar in conflict gekomen met de eigenaar. “Ik ben hier in 2012 komen wonen. De eigenaar bleef hier ingeschreven staan, we woonden hier voor de gemeente samen. Maar ík woonde hier, zelfs met mijn toenmalige vrouw en mijn kind. Volgens hem heb ik hier gratis ­mogen wonen de eerste jaren, maar dat is niet waar: ik heb altijd veel huur moeten betalen.”

Eigenaar: ik woon daar óók

Volgens eigenaar Eddy Kaspers is dat weer niet waar. “We woonden daar wel degelijk samen. Ik zit veel in mijn huis in Spanje, het laatste jaar wegens corona heel langdurig. Maar als ik in Amsterdam was, sliep ik altijd in de woning. Ik liet hem zelfs in de grotere slaapkamer slapen. Totdat hij een nieuw slot op de deur zette en ik mijn eigen woning niet meer in kon.”

De betaling ging altijd cash, zegt De Santos: de eigenaar, die ook enkele peeskamers in bezit heeft, kwam eens in de zoveel maanden de huur ophalen of hij stuurde iemand. Betalingsbewijzen werden daarbij niet gebruikt, maar sinds ­vorig jaar wist hij die bewijzen wel los te krijgen wanneer hij de huur betaalde. “Toen kon ik dus aantonen dat ik daar echt woonde. En kon ik bezwaar gaan maken tegen de huur van 1200­ euro. Met juridische hulp heb ik de huur kunnen ­terugbrengen naar 600 euro, precies zoveel als volgens de regels mag.”

Het verstoorde de verstandhouding enorm, zegt De Santos. Maar volgens eigenaar Kaspers is De Santos leugenachtig en vroeg hij hooguit soms ‘een kleine vergoeding’. “Hij is geen huurder. Ik beschouwde hem als een vriend: ik wilde hem helpen en dit is wat ik ervoor terugkrijg, dat ik mijn eigen woning kwijtraak. Dit is een achterbakse streek.”

Veiligheid

De Santos vreest ondertussen voor zijn veiligheid. “Hij wil mij echt uit dit huis hebben. Als ik hier vertrek, kan hij de woning voor veel meer geld verhuren aan anderen, bijvoorbeeld aan de vrouwen die hieronder als prostituee werken.”

Het komt nog veel te vaak voor dat huurders te maken krijgen met intimidaties en bedreigingen, zegt Gert Jan Bakker van het Meldpunt ­Ongewenst Verhuurgedrag, onderdeel van !Woon. “Meestal zodra de huurder vragen stelt over de hoogte van de huurprijs of over achterstallig onderhoud. Van de 400 meldingen dit jaar gaan er 60 over problemen zoals die van De Santos. Volgend jaar wordt de Wet Goed Verhuurderschap ingevoerd, we hopen dat malafide verhuurders vanaf dan beter aangepakt kunnen worden.”