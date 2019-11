Wonderkind Laurent (9) heeft zijn bachelor al binnen

Laurent Simons is negen en haalt binnenkort zijn bachelordiploma Electrical Engineering aan de TU Eindhoven. Binnen een jaar, terwijl daar drie jaar voor staat.

Laurent werd geboren in Oostende maar verhuisde met zijn ouders naar Amsterdam. De afgelopen jaren vloog hij al door zijn opleidingen: hij was 6 toen hij naar de middelbare school ging, 7 toen hij – tegen de verveling – als onderzoeker in het AMC begon, en 8 toen hij eindexamen deed.



De piepjonge student heeft een IQ van 145 (waarschijnlijk is het hoger, maar de test die hij aflegde, eindigde op dat getal). Met zijn bachelordiploma komt hij in het Guinness Book of Records maar Laurent is, ondanks zijn geniale verstand, gewoon een jongen van 9. Vriendjes heeft hij genoeg, al zijn de meeste wat ouder dan hijzelf.

Gestopt met werken

Zijn mentor Peter Baltus (59): “In het begin was het raar, natuurlijk. Maar al snel merkte ik dat ik met hem kon praten zoals met elke andere student – soms zelfs béter. Hij is drie keer slimmer dan de beste student die ik in mijn lange carrière heb ontmoet.”

Laurent straalt uit dat hij gelukkig is. “Het is in het lab veel leuker dan de gewone school. Voor mijn bachelor heb ik op een printed circuit board een brein gesimuleerd.”

Zijn ouders zijn gestopt met werken om hem te begeleiden. Voor zijn vervolgopleiding zou het weleens pendelen tussen Eindhoven en Amerika kunnen worden.