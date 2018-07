Wonderkind Laurent (8) is geslaagd voor zijn vwo-diploma

Wil hij geneeskunde doen of ingenieur worden? Of een wetenschappelijke carrière?

Even loopt hij mee op het AMC om alvast wat kennis over chirurgie op te doen, omdat hij dat interessant vindt. Het is niet voldoende. Bovendien mist hij zijn grootouders, die nog in België wonen. Hij is grotendeels door zijn opa en oma opgevoed omdat zijn ouders zes dagen in de week in de tandartspraktijk van zijn vader werken.



Dolgelukkig

Waar Laurent naartoe wil, daar volgen zijn ouders. "We willen Laurent gelukkig maken," zegt Alexander Simons. Hij verkoopt zijn tandartspraktijk en de familie vertrekt naar Brugge waar Laurent aan het Sint Jozef Humaniora in Brugge kan beginnen, een school met wiskunde op wetenschappelijk niveau en een afdeling voor 'snellerenden.'



Daar gaat hij dolgelukkig naar school, schetst zijn moeder Lydia. "Hij rent elke ochtend zo hard hij kan naar de entree, ik kan hem nauwelijks bijhouden." Leuk vindt Laurent school inderdaad. Maar niet voor de sociale contacten. Laurent heeft les in een apart lokaal met een-op-eenaandacht van docenten. Hij racet zo rap door de lesstof dat hij bijna dagelijks examens kan maken die normaal aan vijfde- en zesdeklassers worden aangeboden.



Latijn en Grieks doet hij niet, dus strikt genomen is een gymnasiumdiploma niet aan de orde, maar alles van Frans, Engels, Duits en Nederlands krijgt hij bovenop wiskunde, natuurkunde en scheikunde voorgeschoteld. Eind juni haalt hij zijn diploma. "Is dit waar ik dat jaar zo hard voor heb gewerkt?" vraagt hij beteuterd na het in ontvangst nemen van het papiertje.



Chinees

Nu is het gezin weer terug in Amsterdam, in hun appartement aan de Prinsengracht. De komende twee maanden zijn uitgetrokken om naar de toekomst te kijken. Wil hij geneeskunde doen of ingenieur worden? Of een wetenschappelijke carrière? Hij weet het nog niet.