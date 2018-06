Won Yip ontwijkt verbod op speculatie bij Pontsteiger

Bij de verkoop van het derde en laatste appartement vroeg Yip wél gemeentelijke toestemming, die hij zonder problemen kreeg De Pontsteiger © Maarten Boswijk

Maar zakenman Won Yip heeft een zogenoemde abc-constructie gebruikt waardoor de gemeentelijke toestemming niet noodzakelijk was bij de verkoop van twee appartementen.



In die constructie waren de appartementen niet aan Yip geleverd toen hij die kocht van de projectontwikkelaar. Daardoor kocht de volgende koper, in dit geval Daniel Grieder, topman van modebedrijf Tommy Hilfiger, op papier rechtstreeks van de ontwikkelaar en niet van Yip.



Vervolgens maakte Grieder de overwaarde rechtstreeks over aan Won Yip. Op deze manier zijn toestemming en betaling van overdachtsbelasting niet nodig.



Machteloos

Een onwenselijke constructie, vindt wethouder Laurens Ivens. De gemeente heeft dit soort abc-opzetjes inmiddels verboden, omdat die regelmatig wordt ingezet om te speculeren. Maar de ontwikkeling van de Pontsteiger is al zo lang geleden in gang gezet dat het verbod op de abc-constructie toen nog niet was opgenomen in de erfpachtvoorwaarden. Hierdoor lijkt de gemeente machteloos.



Opmerkelijk: bij de verkoop van het derde en laatste appartement vroeg Yip wél gemeentelijke toestemming, die hij zonder problemen kreeg.



De gemeente lijkt machteloos, maar legt zich nog niet neer bij deze gang van zaken. Nadat ze door Het Parool zijn gewezen op de constructie, bekijken ambtenaren of ze daar nog iets aan kunnen doen.



Volgens Won Yip is alles volgens de regels gegaan en had hij niet al bij de aankoop van het penthouse het idee om daarmee te gaan handelen. Ook stelt Yip dat hij destijds niet op de hoogte was van de regels omtrent verkoop tijdens de bouw.



Lees verder: Won Yip verdient miljoenen met doorverkoop