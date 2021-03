Women’s March Zuidoost: ‘Waarom gaat het bij Kaag over haar dure jurk?’

Beeld ANP

Donald Trump heeft het Witte Huis inmiddels verlaten en toch was er ook dit jaar weer een Nederlandse Women’s March. En dat terwijl de marsen internationaal toch waren begonnen uit ontzetting over zijn verkiezingsoverwinning in 2017. Dat hij won ondanks dat de hele wereld hem ‘grab’em by the pussy’ had horen zeggen, voelde als een ‘vergoelijking van misogynie’, van vrouwenhaat, zegt Linda Dorrestein (29) uit Utrecht. “Dat hij daarmee wegkwam!”

Sigrid Kaag

Maar structureel is er weinig veranderd na Trumps vertrek, zo verklaart ze haar komst naar de protestmars. Ze verwijst ook naar de Nederlandse verkiezingen waar vrouwelijke lijsttrekkers volgens haar anders worden bejegend dan hun mannelijke collega’s. “Waarom gaat het bij Sigrid Kaag over haar dure jurk?” zegt haar vriendin Mandy van Koppen (29), ook uit Utrecht. “Waarom gaat het niet gewoon over haar standpunten?”

Een echte mars zat er niet in dit jaar - niet zoals vorig jaar en in 2019, toen er nog 15.000 betogers door Amsterdam trokken. Vanwege het coronavirus was er alleen een demonstratie mogelijk in het Nelson Mandelapark met vijfhonderd stippen op 1,5 meter afstand van elkaar. Die stippen, plekken waar de deelnemers om hadden moeten loten, waren bijna allemaal gevuld zondagmiddag.

Bijlmer

De keuze voor Amsterdam-Zuidoost was geen toeval. Namens de organisatie verwees Enaam Ahmed Ali naar de massaal bezochte Black Lives Matterdemonstratie van juni in hetzelfde park. “De Bijlmer staat net als de Women’s March voor kracht, eenheid en gelijkheid.”

De demonstratie stond logischerwijs in het teken van de verkiezingen over tien dagen met leuzen als: ‘Don’t be a dick, vote for a chick.’ En: ‘Girls just wanna have fun-damental rights.’

De naderende verkiezingsdatum leek zelfs Internationale Vrouwendag, maandag, te overschaduwen. “Zo’n dag is duidelijk nog steeds nodig,” zegt Naomie Pieter, voorzitter van Women’s March Nederland. “Maar elke dag is een dag om stil te staan bij mensen die ongelijk behandeld worden.”

Net als het Nelson Mandelapark zal ook Pieter wel altijd geassocieerd worden met het Black Lives Matterprotest waar ze afgelopen zomer ook nauw bij betrokken was. “Feminisme gaat om de strijd voor verandering en Black Lives Matter ook. Ik ben zwart, ik ben vrouw, ik ben queer. Dat is allemaal verankerd in mij en onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Amnestycampagne

Janna Willems (30) uit Amsterdam vroeg met de leus ‘Let’s talk about yes’ aandacht voor de Amnestycampagne om ook in Nederland seks strafbaar te stellen als er niet uitdrukkelijk mee is ingestemd. “Daarmee wordt het makkelijker om verkrachters veroordeeld te krijgen en de aangiftebereidheid wordt groter.”

De verkiezing van Trump was vier jaar geleden het begin van de protestmarsen, maar ook Willems voelt geen enkele aandrang om ermee te stoppen nu hij geen president meer is. “Zijn verkiezing heeft een diepgeworteld seksisme blootgelegd. Het is niet zo dat het er niet meer is, omdat hij er niet meer is. Kijk in Nederland maar naar het Forum voor Democratie.”